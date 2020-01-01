آرسنال يغلق أكاديميته بسبب فيروس كورونا

حالة إيجابية تجبر آرسنال على غلق أكاديميته

أغلق نادي آرسنال أكاديميته بشكل طارئ بعد اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين فريق العمل هناك.

ومن المفترض أن يخضع المرفق لتنظيف عميق يوم الخميس وتطهير شامل، وبعد ذلك سيقيم النادي الوضع بناء على النتائج.

وقال النادي إن النتيجة الإيجابية للفحوصات قد وصلت الساعة الخامسة مساء الأربعاء وغادر الشخص المصاب على الفور للعزل الذاتي.

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ليس ذلك فقط، بل انتقل ستة موظفين آخرين إلى الحجر الصحي لأنهم كانوا مخالطين له وذلك خوفًا من أن يكونوا قد التقطوا العدوى منه.

وأضاف البيان: "نحن نعمل من خلال سجلات الحضور والانصراف الخاصة بنا في الأكاديمية من أجل متابعة عملية التتبع والتعقب"

وتابع: "بعد أن يتم تقييم الوضع سنقرر ماذا سيحدث، وفقًا لذلك وسنبقي جميع الموظفين والآباء واللاعبين الشباب على اطلاع كامل بكل المستجدات.

وجاءت الأخبار في نفس اليوم الذي أُجبر فيه ظهير آرسنال الأيسر كيران تيرني على البقاء في حالة عزل بعد مخالطة أحد زملائه في المنتخب والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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يذكر أن المنتخبات الأوروبية تستعد لمنافسات دوري الأمم على أن تعود كرة القدم للأندية الأسبوع بعد المقبل، وقتها سيكون آرسنال قد اتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأكاديمية.