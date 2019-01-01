آرسنال يخطط لخطف طريد باريس سان جيرمان قبل اليونايتد

أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن مدرب آرسنال أوناي إيمري، أعطى المسؤولين في الإدارة الضوء الأخضر، للتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان المطلوب بقوة لدى مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن النادي اللندني يُخطط للانقضاض على المدافع الأيمن البلجيكي توماس مونييه، قبل أن يتوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي مانشستر يونايتد.

وجاءت هذه الأنباء، بعد التقارير المتداولة في الأيام القليلة الماضية، عن اهتمام المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير، بالدولي البلجيكي، أولا لحاجة الشياطين الحمر لبديل للقائد أنطونيو فالنسيا بعد رحيله، وكذا لرغبة مونييه نفسه في الرحيل عن "حديقة الأمراء".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن إدارة المدفعجية وافقت على طلب المدرب الإسباني، بالدخول في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب، لإتمام الصفقة، إذا كانت رغبة صاحب الـ27 عامًا الأولى هي مغادرة عاصمة الضوء، بعد خروجه من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، بجلوسه في جُل المباريات على مقاعد البدلاء.

📆 في مثل هذا اليوم عام 2013

🔵 تشيلسي أعلن تولى مورينيو مديرًا فنيًا للفريق للمرة الثانية.



هل سيعود السبيشال وان إلى ​​البلوز مرة أخرى؟ 🤔 pic.twitter.com/pOsV0SZfbO — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

واستشهد المصدر بالتصريحات التي أدلى بها اللاعب مؤخرًا، عن احتمال رحيله عن ناديه الباريسي، إذا لم يحصل على وعد من المدرب بالحصول على دقائق أكثر في الموسم المقبل، وهو ما فتح أعين الأندية الإنجليزية عليه في الأيام والساعات القليلة الماضية.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن القرار النهائي سيبقى في يد اللاعب، لكن في كل الأحوال سيتكبد الفريق الفائز بتوقيعه حوالي 22 مليون جنيه إسترليني، نظير الحصول على الاستغناء الخاص به من رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.