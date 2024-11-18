آرسنال يخطط لخطف نجم برشلونة بعرض خيالي!

الجانرز يجددون محاولتهم التي فشلت في الماضي..

كشفت تقارير صحفية عن رغبة آرسنال، في التعاقد مع رافينيا، نجم برشلونة، خلال الصيف القادم، وعلى استعداد لتقديم عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات النجم البرازيلي.

ويقدم رافينيا، تحت قيادة مدربه هانز فليك، هذا الموسم مستويات مميزة، وأصبح من نجوم الفريق الكتالوني، بعد مساهمته في 22 هدفًا في 17 مباراة بكافة المسابقات.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "Fichajes" فإن آرسنال، يسعى لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل، ومستعد لتقديم 90 مليون يورو، لحسم صفقة اللاعب البرازيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان رافينيا، قد ارتبط بالرحيل عن صفوف برشلونة، في الصيف الماضي بعد تراجع مستواه تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قبل أن يعيد اللاعب تقديم نفسه مرة أخرى بمستويات مميزة هذا الموسم.

وحاول آرسنال، في الماضي التعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عندما كان لاعبًا في ليدز يونايتد، قبل أن ينتقل إلى برشلونة، في صيف 2022 مقابل 58 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رافينيا، يستعد للعودة إلى برشلونة، خلال الأيام المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولي، ومواجهة سيلتا فيجو، مساء السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.