آرسنال يجدد الثقة في إيمري

آرسنال يرى أن إيمري هو الرجل المناسب

أعلن آرسنال تجديد الثقة في مدربه الإسباني أوناي إيمري، لتنتهي الشائعات التي تحدثت عن إقالته في الفترة الحالية بسبب سوء النتائج.

وخسر آرسنال المباراة الماضية أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ليتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويستمر في نزف النقاط والأداء المخيب.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد تحدثت عن إقالة محتملة لأوناي إيمري في حالة خسارته أمام ليستر سيتي، ولكن الأمور لم تتم كما أشير.

ولم يفز آرسنال سوى في مباراتين فقط من أصل آخر 10 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول ما يقدمه المدرب الإسباني.

ولكن في الوقت ذاته، أبدت إدارة نادي آرسنال تمسكها بالمدرب الإسباني وتجديد الثقة فيه، مؤكدين أنه الرجل المناسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع للموظفين في آرسنال حضرة 200 من جميع المسؤولين في النادي، أرسل فيه مسيري النادي رسالة دعم واضحة لإيمري.

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يذكر أن أوناي إيمري قد تولى قيادة آرسنال بداية من الموسم الماضي خلفًا لأرسين فينجر الذي ظل لأكثر من 25 عامًا في منصبه كمدير فني للجانرز.