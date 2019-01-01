آرسنال ومانشستر سيتي يُنافسان باريس سان جيرمان على إدريسا جويي

لاعب إيفرتون قد يُغير قميصه قبل نهاية الشهر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب إدريسا جويي عن مباراة فريقه إيفرتون أمام هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي مساء أمس، وأوضح المدرب ماركو سيلفا أن غياب اللاعب كان للإصابة وليس له علاقة بسوق الانتقالات.

وكان اللاعب صاحب الـ29 عامًا قد تقدم بطلب رسمي لإدارة ناديه للموافقة على رحيله إلى باريس سان جيرمان الذي تقدم بعرض لضمه مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة التوفيز نفت تقديم اللاعب لمثل هذا الطلب.

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وأوضحت قناة سكاي سبورتس الإنجليزية أن آرسنال ومانشستر سيتي يُنافسان باريس سان جيرمان على توقيع اللاعب السنغالي، فيما أكد المدرب سيلفا أن النادي لم يصله أي عروض لإدريسا.

يُذكر أن إدريسا ارتدى قميص إيفرتون صيف 2017 قادمًا من أستون فيلا مقابل 7.65 مليون جنيه إسترليني، وقد خاض 20 مباراة في البريميرليج هذا الموسم.