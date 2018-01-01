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هل يُهدد نافاس عرش لينو في آرسنال؟

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آرسنال يرغب في ضم حارس مرمى ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يعيش كيلور نافاس أفضل أوقاته في ريال مدريد، وهو ما قد يدفعه لقبول واحدًا من العروض العديدة المقدمة له.

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وتأثر نافاس سلبًا بتعاقد الريال مع تيبو كورتوا الذي أصبح الحارس الأول في الفريق تاركًا سلفه يلعب مباريات الكأس فقط، ولذا قد تكون خطوته القادمة هي الرحيل عن العاصمة الإسبانية وقبول أحد العروض المقدمة له من إيطاليا وفرنسا.

موقع فيتشاخيس الإسباني المهتم بالانتقالات كشف النقاب عن رغبة آرسنال وتحديدًا مدربه أوناي إيمري في ضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا للمدفعجية، نظرًا لأن المدرب لا يثق كثيرًا بالحارس الحالي "لينو" وقدرته على توفير الحماية اللازمة لمرمى الفريق.

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الموقع أوضح أن موقف نافاس ليس سهلًا، خاصة أنه يبحث عن نادٍ يُوفر له فرصة اللعب أساسيًا وذلك خيار غير متاح في الفرق الكبرى في أوروبا.

 

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