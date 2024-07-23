تهديد صريح من الابن الضال .. برشلونة يتحرك بشكل عاجل لتفادي غدر نيكو ويليامز!

منافس شرس يدخل على الخط في صفقة الحلم

أصبحت صفقة انتقال نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مُهددة بالفشل في ظل تدخل منافس شرس.

التعاقد مع نيكو ويليامز، يعتبر أولوية بالنسبة للفريق الكتالوني، خصوصًا بعدما أبدى اللاعب رغبته في ارتداء قميص البلوجرانا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة سيعقد اجتماعًا جديدًا مع وكلاء نيكو ويليامز، ويُعتقد أنه الاجتماع الأخير للحصول على توقيعه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويجد برشلونة منافسة شرسة من تشيلسي وآرسنال وباريس سان جيرمان على صفقة نيكو ويليامز أيضًا، على الرغم من أن صحيفة "The Athletic"، أوضحت أن الجانرز قد يضطر إلى بيع لاعبين أولًا.

لكن "سبورت"، أشارت إلى أن باريس لن يضطر لذلك ولديه اتصالات حالية مع وكيل ويليامز بشأن خطوة محتملة هذا الصيف، خصوصًا مع تمسك مدربه لويس إنريكي بضمه، حيث يدرك إمكانياته جيدًا منذ كان مدربًا لمنتخب إسبانيا.

وكان برشلونة متفائل بأن الموافقة النهائية لويليامز ستصل هذا الأسبوع، خصوصًا أن اللاعب يفضل البقاء في إسبانيا هذا الصيف، لكن مع التطورات الجديدة كل شيء وارد.

ويرتبط ويليامز بعقد مع بيلباو، يتضمن شرطًا جزائيًا يقدر بنحو 60 مليون يورو، لكن لن يتمكن البارسا من تفعيله وتسجيل اللاعب، إلا بعد التخلي عن بعض اللاعبين وتقليل سقف الرواتب.