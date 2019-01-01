تشيلسي يتراجع وآرسنال يُنافس نابولي على توقيع باريلا

جوهرة كالياري مطلوب في العديد من الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت عدة مصادر إيطالية أبرزها قناة سكاي سبورت أن تشيلسي انسحب من سباق التعاقد مع نيكولا باريلا نجم وسط كالياري.

واعتمدت المصادر الإيطالية على تصريحات ماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق بأنه لم يعلم عن تعاقد ناديه مع كريستيان بوليسيتش سوى بعد نهاية الصفقة، مما يُرجح أن الإدارة لا تلتفت لمطالب المدرب الإيطالي والتي تتضمن الثنائي جونزالو هجواين وباريلا.

سكاي سبورت أوضحت أن آرسنال بات المنافس الإنجليزي الأقرب لنابولي على توقيع صاحب الـ21 عامًا، مع التأكيد على أن رغبة النادي الإيطالي مازالت الأكبر لضم اللاعب.

بوتشيتينو يُوجه رسالة "محبطة" لآمال يونايتد بالتعاقد معه

إذ ينوي نابولي تقديم عرض بقيمة 45-50 مليون يورو لضم باريلا من كالياري الصيف القادم، ولن يتحرك النادي لضمه هذا الشهر إلا في حالة واحدة هي رحيل آلان المطلوب في باريس سان جيرمان.

يُذكر أن عدة أندية إيطالية أخرى أبدت اهتمامها بضم اللاعب مثل روما وميلان وإنتر، لكن الصحافة تتحدث عن عدم جدية تلك الأندية خاصة لارتفاع المقابل المالي المطلوب من الفريق السارديني.