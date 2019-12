آرسنال وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة أرسنال ضد تشيلسي في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

آرسنال 1 × 0 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

72’ عرضية من ويليان من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى رمية تماس

71’ تبديل أخير فى صفوف تشيلسي دخول كالوم هودسون اودوي وخروج ماتيو كوفاسيتش

69’ انحصار الكرة فى منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي تشيلسي الذي يجد صعوبة فى إختراق دفاعات آرسنال

68’ تحضير من الخلف من لاعبي تشيلسي لمحاولة سحب لاعبي آرسنال والخروج من المنطقة الدفاعية

67’ عرضية من ويليان من الجهة اليمني تلقاها أزبيليكويتا برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

66’ تمريرة خطيرة من لاميتي لداخل يمين المنطقة إلى ابراهام الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها ديفيد لويز ببراعة

65’ تمريرة من مسعود اوزيل فى إتجاه أليكساندر لاكازيت لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

64’ سيطرة من لاعبي تشيلسي على مجريات اللقاء ومحاولات للإختراق من العمق

62’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي تشيلسي

61’ توقف اللقاء لسقوط روديجر وشكودران مصطافي بعد إصطدامهم فى كرة مشتركة

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم لآرسنال بهدف دون رد

59’ تبديل ثاني فى صفوف تشيلسي دخول طارق لامبيتي وخروج فيكايو توموري

Tariq Lamptey replaces Fikayo Tomori to make his first senior appearance for the Blues! 👏



🔴 1-0 🔵 [59'] #ARSCHE pic.twitter.com/XNXlVQksMS — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2019

58’ عرضية من نجولو كانتي من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من منطقة الخطورة

57’ تمريرة ثنائية بين ماسون ماونت وويليان لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح من أمام ويليان

56’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه بيير أوباميانج داخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

55’ بطاقة صفراء من نصيب جورجينيو بعد تدخل قوي على أليكساندر لاكازيت

54’ انطلاقة من ماوسون ماونت من خارج المنطقة ثم مررها إلى ويليان لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

53’ انطلاقة من بيير اوباميانجج فى هجمة مرتدة خطيرة لكن استخلاص رائع للكرة من جانب جورجينيو

52’ انطلاقة من ريس نيلسون من الجهة اليمني لكن تدخل معه بقوة واستخلص الكرة كيت زوما والحكم يشير باستمرار اللعب

51’ ضغط قوي من لاعبي تشيلسي لمحاولة البحث عن هدف التعادل

50’ انطلاقة من نجولو كانتي من الجهة اليمني لكن تدخل معه اوباميانج وابعدها إلى رمية تماس

49’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق فيكايو توموري لكن ابعدها ديفيد لويز برأسية إلى الحارس بيرند لينو

48’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أينسلي ميتلاند لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد أمام نجولو كانتي الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس بيرند لينو

47’ بطاقة صفراء من نصيب دافيد لويز بعد دخل قوي على ويليان

46’ بداية الشوط الثاني

45+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

A difficult first 45', but we're still very much in this game.#ARSCHE pic.twitter.com/u3FmgAtJSI — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2019

45+4’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فيكايو توموري لكن امسكها الحارس بثبات

45+3’ تسديدة قوية من سيزار أزبيليكويتا لكن أمسكها الحارس بيرند لينو بثبات

45+2’ تمريرة طولية من جورجنيو فى إتجاه تامي ابراهام الذي مررها برأسية لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس بيرند لينو

45+1’ ضغط من لاعبي تشيلسي من على حدود المنطقة ومحاولات للبحث عن هدف التعادل

45’ الحكم يحتسب 5 دقاائق وقت بدل ضائع

44’ محاولة التسديد من نجولو كانتي من على حدود المنطقة لكن تدخل رائع من دافيد لويز وابعدها من أمامه

43’ تمريرة من أليكساندر لاكازيت لداخل يسار المنطقة تصل إلى بيير أوباميانج الذي سددها تسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

41’ خطأ لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من زوما على مسعود أوزيل

40’ تمريرات على حدود المنطقة من لاعبي آرسنال

38’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أينسلي ميتلاند لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

37’ خطأ لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من سيزار أزبيليكويتا على مسعود اوزيل

36’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق ويليان تلقاها سيزار أزبيليكويتا برأسية لكنها مرت بجوار القائم

34’ عرضية من مسعود أوزيل من الجهة اليمني لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

33’ تبديل أول فى صفوف تشيلسي دخول جورجينيهو وخروج إميرسون بالميري

A change of personnel and with it, a change of shape for the Blues.



Azpi moves to left-back, Tomori to right-back and Jorginho becomes the third man in midfield.



🔴 1-0 🔵 [34'] #ARSCHE pic.twitter.com/NvQnGDebzU — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2019

32’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

30’ بطاقة صفراء من نصيب نجولو كانتي

29’ خطأ لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من نجولو كانتي على لوكاس توريرات

28’ بطاثة صفراء من نصيب ماسون مونت بعد تدخل قوي على أينسلي ميتلاند

26’ محاولات من لاعبي تشيلسي للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على المرمي

25’ سيطرة من لاعبي آرسنال على مجريات اللقاء وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

24’ عرضية من بوكايو ساكا من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس كيبا بثبات

23’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح آرسنال بعد تدخل قوي على أينسلي ميتلاند نيلس

22’ تبديل أول فى صفوف آرسنال دخول شكودران مصطافي وخروج كالوم تشامبرس للإصابة

19’ توقف اللقاء لسقوط كالوم تشامبرس وددخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

18’ هجمة خطيرة من الجهة اليمني عن طريق ريس نيلسون الذي مررها عرضية إلى اوباميانج الذي هيأ الكرة امام لاكازيت الذي حاول تسديد الكرة من داخل المنطقة لكن تدخل نجولو كانتي وابعدها فى اللحظات الأخيرة

17’ توغل رائع من أليكساندر لاكزيت من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

16’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من لاعبي آرسنال

15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لآرسنال بهدف دون رد على تشيلسي

الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها كالوم تشامبرس برأسية على القائم الثاني اتبعها بيير إيميريك أوباميانج برأسية رائعة فى المرمي

13’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لآرسنال عن طريق أوباميانج

11’ محاولة التوغل من أوباميانج من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية

10’ خطأ لصالح تشيلسي من الجهة اليسري تنفذ بتمريرة قصيرة من ويليان إلى ماسون ماونت الذي سددها فى المرمي لكن أمسكها الحارس بيرند لينو بثبات

8’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من دافيد لويز لكن أمسكها الحارس كيبا بثبات

7’ خطأ لصالح أرسنال من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على مسعود أوزيل

5’ ضغط قوي من لاعبي آرسنال ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

4’ تنفيذ الركنية بعرضية من مسعود أوزيل لداخل المنطقة تلقاها ديفيد لويز برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ انطلاقة من ريس نيلسون من الجهة اليمني ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها إيميرسون إلى ركنية

2’ تمريرات بين قدام لاعبي تشيلسي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

The 199th meeting between Chelsea and Arsenal is underway...



COME ON YOU BLUES!



🔴 0-0 🔵 [1'] #ARSCHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2019

البدلاء / ميتشي باتشواي / كالوم هودسون أودوي / ويلي كاباليرو / روس باركلي / جورجينيو / أندرياس كريستينسين

تشيلسي: يبدأ المدرب فرانك لامبارد بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من كيبا / أنطونيو روديجر / فيكايو توموري / كيرت زوما / سيزار أزبيليكويتا / نجولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش / إيميرسون / ويليان / تامي ابراهام / ماسون ماونت

🚨 Two changes from Boxing Day



➡️ Chambers, Guendouzi

⬅️ Sokratis, Xhaka#ARSCHE — Arsenal (@Arsenal) December 29, 2019

البدلاء / جوي ويلوك / شكودران مصطافي / كونستانتينوس مافروبانوس / إيميليانو مارتينيز / جون جولز / نيكولاس بيبي / إيميل سميث رو

آرسنال: يبدأ المدرب ميكيل أرتينا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من بيرند لينو / أينسلي ميتلاند نيلس / كالوم تشامبرس / ديفيد لويز / بوكايو ساكا / ماتيو جيوندوزي / لوكاس توريرا / ريس نيلسون / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج / أليكساندر لاكازيت

تشكيل الفريقين:

تشيلسي يقبع في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يبتعد أرسنال بقوة عن المراكز الأوروبية ويأتي في المركز الحادي عشر، إلا أن المباراة ستكون فرصة في سبيل العودة والاقتراب من المقدمة من جديد.

أصحاب الأرض لا يعيشون أفضل أحوالهم، فهي المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يخوض فيها البوكسينج داي وهم في النصف الثاني من جدول ترتيب البريميرليج، في الوقت الذي يعيش الضيوف بشبابهم فترة مميزة حقًا هذا الموسم.

ديربي لندن المعتاد من المتوقع أن يكون مثيرًا وخاصًا للغاية هذه المرة، حيث يُشرف على كلا الفريقين لاعب من أبناء النادي، ففرانك لامبارد في جهة البلوز، بينما مايكل أرتيتا في جهة الجانرز.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أرسنال ضد تشيلسي في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./