أخبار برشلونة: توقع رحيل ميسي وسيتيين يقترب من العودة للدوري الإسباني

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020:

المدير الرياضي لباريس يتوقع رحيل ميسي

قلل المدير الرياضي ليوناردو من شأن التكهنات التي تربط باريس سان جيرمان بخطوة مثيرة لليونيل ميسي.

يخضع مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لتدقيق شديد حيث يبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن ينتقل من برشلونة في الصيف.

ميسي في السنة الأخيرة من عقده في الكامب نو، وبعد أن أعرب عن رغبته في الرحيل في وقت سابق من هذا العام، يبدو أن صفقة جديدة غير محتملة على وشك الحدوث، وما يزيد فرص الرحيل هو أنه سيكون قادرًا على المغادرة في صفقة انتقال مجانية.

مانشستر يونايتد يحاول ابعاد برشلونة عن نجمه

من المقرر أن يعرض نادي مانشستر يونايتد على برونو فرنانديز صفقة جديدة تضاعف راتبه حتى ينتهي اهتمام برشلونة، وفقًا لـذا ميرور.

تميز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع الشياطين الحمر منذ انضمامه من سبورتنج في يناير، حيث سجل 22 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 37 مباراة فقط.

اجتذب هذا الشكل المتلألئ اهتمام برشلونة، على الرغم من أن يونايتد يأمل أن يكون عرض الشروط الجديدة، الذي تبلغ قيمته حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كافياً لإبقاء اللاعب البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد.

باريس سان جيرمان يقترب من التمديد لهدف برشلونة

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي يحرز تقدمًا فيما يتطلع إلى ربط كيليان مبابي بصفقة جديدة.

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا في عام 2022 حيث يتوق باريس سان جيرمان لتأمين تمديد ليبعد اهتمام برشلونة.

في حين كان هناك بعض الشكوك حول بقاء مبابي في باريس، فإن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي يحرزون تقدمًا مع نجمهم المهاجم مع استمرار المحادثات في العام الجديد.

كيكي سيتيين يقترب من العودة للدوري الإسباني

بحسب تودوفيتشاجيس فإن كيكي سيتيين في طور الانتظار للعودة إلى ريال بيتيس بعد تعرض مانويل بيليجريني لضغوط بعد بداية سيئة للموسم.

تولى بيليجريني المسؤولية على ملعب بينيتو فيلامارين فقط في الصيف لكنه خسر سبع مباريات من أصل 11 مباراة ليحتل المركز 16 في جدول الترتيب.

وتوقف سيتيين، الذي تولى تدريب بيتيس في السابق بين 2017 و 2019، عن العمل منذ إقالته من تدريب برشلونة بعد الهزيمة 8-2 في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ.

برشلونة يراقب ثنائي الدوري الإنجليزي

النادي الكتالوني بحاجة إلى سد الثغرة الدفاعية، شكودران مصطفي وأنطونيو روديجر من بين الخيارات التي يدرسها برشلونة كتعزيزات دفاعية، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.

في حين أن إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لا يزال الهدف الرئيسي لبرشلونة، فإن النادي يراقب مدافعي أرسنال وتشيلسي.