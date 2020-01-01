أخبار برشلونة: على ميسي إظهار رغبته بالبقاء وباريس ينافس لضم ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

"على ميسي أن يظهر رغبته في البقاء في برشلونة"

قال المرشح الرئاسي لبرشلونة تشافي فيلاجوانا إن ليونيل ميسي يجب أن يظهر رغبته في البقاء في النادي حتى يعملوا على صفقة جديدة.

وقال فيلاجوانا "يحتاج إلى أن يسأل عما إذا كان يريد اللعب في أفضل ناد في العالم أم لا."

برشلونة يواجه تحدي لضم نجم هولندا

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن باريس سان جيرمان قد ينتقل إلى ممفيس ديباي في الصيف.

يحترم كيليان مبابي ونيمار بشكل خاص لاعب هولندا ويحرصان على رؤية الانتقال.

لطالما ارتبط برشلونة بالمهاجم، الذي ينتهى عقده في نهاية الموسم.

آرتور يتحدث عن ضجيج الانتقالات في برشلونة

قال آرتور "كان هناك ضوضاء أكثر مما كنت أتمنى" فيما يتعلق بانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس.

وفي مقابلة طويلة مع ماركا، أشاد لاعب خط الوسط البرازيلي ببرشلونة لفتحه الباب أمامه للإنتقال الأوروبي، لكنه لم يعجبه كثرة الكلام والشائعات التي سبقت انتقاله.

كومان يتحلى بالصبر بشأن الصفقات الجديدة

يعتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه بحاجة إلى توقيعات من أجل المنافسة، لكنه مستعد للتحلي بالصبر.

الهولندي يقدر الصعوبات المالية للنادي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت، وهو مستعد لتعيين رئيس جديد في أواخر يناير قبل إبرام الصفقات.

برشلونة يقترب من مدافع أياكس

تم الترويج لنجم أياكس ليساندرو مارتينيز للانتقال إلى برشلونة - وفقًا لسبورت.

رونالد كومان مصمم على تعزيز صفوفه الدفاعية في يناير، ويقترب الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا من صدارة قائمة أهدافه.

وشارك مارتينيز الذي يخضع لعقد مع أياكس حتى 2023، في 13 مباراة في جميع المسابقات للفريق الهولندي هذا الموسم.