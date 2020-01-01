أخبار برشلونة: كومان يهاجم بويج لتسريبه المعلومات ومواجهة باريس في دور الـ16

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020:

كومان يهاجم بويج لتسريبه المعلومات!

يعتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن ريكي بويج يسرب معلومات حساسة من غرفة تبديل الملابس، حسبما ذكرت صحيفة EL PAÍS.

كان لاعب الوسط غير مفضل تحت قيادة الهولندي، الذي اتهمه بأنه "فاشل" أمام زملائه في الفريق.

باريس ينافس برشلونة لضم ممفيس ديباي

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن باريس سان جيرمان قد ينتقل إلى ممفيس ديباي في الصيف.

يحترم كيليان مبابي ونيمار بشكل خاص لاعب هولندا ويحرصان على رؤية الانتقال.

لطالما ارتبط برشلونة بالمهاجم، الذي ينتهى عقده في نهاية الموسم.

آرتور يتحدث عن ضجيج الانتقالات في برشلونة

قال آرتور "كان هناك ضوضاء أكثر مما كنت أتمنى" فيما يتعلق بانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس.

وفي مقابلة طويلة مع ماركا، أشاد لاعب خط الوسط البرازيلي ببرشلونة لفتحه الباب أمامه للإنتقال الأوروبي، لكنه لم يعجبه كثرة الكلام والشائعات التي سبقت انتقاله.

اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه لن يتم التجديد له!

وفقًا للمرشح الحالي إميلي روسو "سيغادر ليونيل ميسي برشلونة إذا لم يقبل خفض الأجور".

يعاني الآن النادي الكتالوني من أزمة مالية كبيرة، ويسعى كل مرشح لعرض سبل لحلها، وأوضح روسو أنه اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه فسيرحل عن الكامب نو.

من سيواجه برشلونة في دور الـ16؟

ظهرت نتيجة القرعة اليوم ومن المنتظر أن يواجه برشلونة البطل الفرنسي باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.