أخبار برشلونة: ديباي متمسك بالانتقال وعودة نيمار!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020:

ديباي متمسك بالانتقال لبرشلونة

سينتقل مهاجم ليون، ممفيس ديباي، إلى برشلونة في يناير - وفقًا لموندو ديبورتيفو.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي الفرنسي في عام 2021، اقترب من الانتقال إلى الكامب نو خلال الصيف.

يريد ليون الاحتفاظ بديباي إلى ما بعد نهاية الموسم، لكنه مصمم على الانضمام إلى برشلونة في العام الجديد.

برشلونة يفشل في الوصول لحل مع رواتب اللاعبين

فشل برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن تخفيض الراتب بعد مفاوضات مطولة انتهت في نهاية المطاف دون حل.

يسعى عمالقة الليجا إلى خفض فاتورة أجورهم وسط "مشكلة مالية خطيرة" بسبب جائحة فيروس كورونا.

يقول برشلونة إن Covid-19 تسبب في انخفاض في الإيرادات بأكثر من 300 مليون يورو لموسم 2020-21، مع مطالبة النادي بتعديل الرواتب بمقدار 191 مليون يورو.

برشلونة يريد نجم مانشستر يونايتد الشاب

يريد برشلونة خطف نجم مانشستر يونايتد أرناو بويجمال عن أولد ترافورد، بحسب صحيفة سبورت.

كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مثيرًا للإعجاب مع الشياطين الحمر تحت 23 عامًا، و في الكامب نو حريصون على إعادته إلى وطنه إسبانيا.

عودة نيمار!

نيمار يفكر جديًا في العودة إلى برشلونة، وتواصل بالفعل مع النادي، ولكن ينبغى على النادي أولًا بيع بعض اللاعبين مثلا جريزمان وديمبيلي بالإضافة إلى برايثويت وأومتيتي وفيربو.

بالطبع عودة نيمار ستكون مكسب كبير لبرشلونة في ظل تزايد احتمال رحيل ميسي.

جريزمان يستعد لمواجهة رونالدو

يستعد أنطوان جريزمان وكريستيانو رونالدو لصراع جديد هذا المساء، حيث يسافر الفريق الفرنسي للقاء البرتغال في إطار دوري الأمم الأوروبية.

واجه جريزمان ورونالدو بعضهما البعض عدة مرات من قبل في حرارة ديربي مدريد، والآن على موعد جديد للإثارة والمتعة بين النجمين.