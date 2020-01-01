أخبار برشلونة: بوتشيتينو يرفض الكتالوني مرتين ولاوتارو قد ينتقل للريال

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 7 نوفمبر 2020:

بوتشيتينو يرفض برشلونة مرتين

اقترب برشلونة مرتين من ماوريسيو بوتشيتينو لتولي منصب المدرب الرئيسي في الكامب نو - لكنه رفض ذلك لأنه ينتظر إتاحة المنصب في مانشستر يونايتد، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار.

يعتبر مدرب توتنهام السابق هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المسؤولية من أولي جونار سولشاير في الأولد ترافورد في حالة طرد النرويجي.

برشلونة يقرر بيع 5 لاعبين لحل الأزمة المالية

العديد من اللاعبين، بما في ذلك هدف مانشستر يونايتد، من المقرر طرحهم للبيع

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة مستعد لبيع خمسة لاعبين في يناير المقبل.

مارتن بريثويت وكارليس ألينا وعثمان ديمبيلي وجونيور فيربو وصمويل أومتيتي ليسوا جزءًا من خطط رونالد كومان ومن المقرر أن يتركوا النادي من أجل جمع الأموال لأن النادي في أمس الحاجة إليها.

سوف يتأثر مانشستر يونايتد بشكل خاص بهذه الأخبار نظرًا لاستمرارهم في مطاردة ديمبيلي.

إنتر يخطط لضم مدافع برشلونة في يناير

إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.

الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.

برشلونة يستعد لعرض جديد من أجل جارسيا

مع معاناة برشلونة بسبب الأزمة المالية، ومع زيادة احتمال رحيل أومتيتي، يفكر برشلونة في ضم ألابا الصيف القادم، وسيكون لاعبًا حرًا وعليهم تحمل راتبه فقط.

بالطبع سيرحب كومان وأي مدير فني باللاعب النمساوي صاحب الخبرات العديدة، والذي يمكنه اللعب بأكثر من مركز.

ريال مدريد قد يضم لاوتارو بدلًا من برشلونة

ذكرت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر على عكس نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

يتطلع العملاق الإسباني إلى تعزيز هجومه بمهاجم جديد، وبينما يُزعم أن النادي يفضل هالاند وأنه سيكون التوقيع المثالي، يعتقد زيدان أن المهاجم الأرجنتيني سوف يلائم أسلوب لعبه بشكل أفضل.