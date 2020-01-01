أخبار برشلونة: إصابة خطيرة لفاتي وسباق مع السيتي ويوفنتوس لضم تورام

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020:

إصابة فاتي ولن يعود قبل العام القادم

لن يعود لاعب برشلونة الشاب أنسو فاتي إلى الملاعب في 2020 بعد تعرضه لإصابة في الركبة ، وفق صحيفة سبورت.

#PortadaSPORT 📰



🔵🔴 Salvador Messi



❌ Ansu se rompe será baja hasta el 2021



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— Diario SPORT (@sport) November 7, 2020

سباق برشلونة مع يوفنتوس والسيتي لضم نجم مونشنجلادباخ

ذكرت صحيفة ذا صن أن برشلونة مهتم بماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، بدأ نجل الأسطورة الدولية الفرنسية ليليان تورام البالغ من العمر 23 عامًا ببراعة هذا الموسم، كما أنه يجذب انتباه كلًا من مانشستر سيتي ويوفنتوس.

لعب تورام مع يوفنتوس في مسيرته الخاصة مما قد يضعهم في مقدمة السباق.

إنتر يخطط لضم مدافع برشلونة في يناير

إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.

الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.

برشلونة يستعد لعرض جديد من أجل جارسيا

مع معاناة برشلونة بسبب الأزمة المالية، ومع زيادة احتمال رحيل أومتيتي، يفكر برشلونة في ضم ألابا الصيف القادم، وسيكون لاعبًا حرًا وعليهم تحمل راتبه فقط.

بالطبع سيرحب كومان وأي مدير فني باللاعب النمساوي صاحب الخبرات العديدة، والذي يمكنه اللعب بأكثر من مركز.

جريزمان يدعم فاتي بعد إصابته