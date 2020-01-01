أخبار برشلونة: ميسي يريد مشاركة رونالدو وبيكيه يهاجم الإدارة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020:

ميسي يريد مشاركة رونالدو في لقاء اليوفي

وقع كل من برشلونة و يوفنتوس في المجموعة السابعة، إلى جانب دينامو كييف وفيرينكفاروس، لكن مشاركة المهاجم البرتغالي موضع شك بعد أن أثبتت إصابته مرتين بفيروس كورونا.

ذكرت قناة Sky Sports أنه خالٍ من الأعراض وأن تقرير الاختبار الثاني الخاص به قد تم إرساله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أسبوع من المباراة، وفقًا للبروتوكول المعمول به، وإذا كان الاختبار سالبًا قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، فسيُسمح له باللعب.

وعلى الرغم من أن غيابه قد يحسن فرص برشلونة في تحقيق نتيجة، فقد تمنى ميسي لخصمه الشفاء العاجل وقال إنه يأمل أن يواصل الاثنان تقديم لحظات خاصة ضد بعضهما البعض للجماهير.

وجاء تصريح ميسي لـDAZN كالآتي "من الواضح أنه عندما لعب كريستيانو مع ريال مدريد كانت المباريات مميزة، المباريات ضدهم دائمًا ما تكون [خاصة] ، لكن مع كريستيانو على أرض الملعب اكتسبوا أهمية أكثر"

أتلتيكو مهتم بمدافع برشلونة السابق

يحظى مدافع برشلونة السابق مارك كوكوريلا باهتمام أتلتيكو مدريد - بحسب دون بالون.

انتهت إقامة كوكوريلا بعد أربع سنوات في الكامب نو عندما انضم إلى خيتافي في الصيف، ويفكر دييجو سيميوني الآن في الانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

صعد خيتافي إلى المركز الرابع في بداية موسم الدوري الإسباني الجديد، ولعب كوكوريلا دورًا بارزًا، مع متابعة أتليتيكو الآن لتقدمه.

بيكيه طلب من ميسي البقاء ويهاجم الإدارة

كشف جيرارد بيكيه أنه بعث برسالة إلى ليونيل ميسي يطلب منه البقاء في برشلونة بعد أن قدم طلب انتقال خلال الصيف وقال إنه كان يجب على الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو أن يتعامل بشكل مختلف.

طلب ميسي مغادرة برشلونة بعد 20 عامًا، وفي الصيف بعد أن أصيب بخيبة أمل من إدارة بارتوميو للنادي وتأثير ذلك على قدرة الفريق على المنافسة على أعلى مستوى.

وقال بيكيه إنه ذكّر الأرجنتيني بأن بارتوميو سيغادر بعد الانتخابات الرئاسية في النادي في مارس: "لم يكن لدي الكثير لأفعله مع ليو خلال تلك اللحظة لأنه كان قرارًا شخصيًا للغاية. أتذكر رسالة واحدة أرسلتها: "ليو ، إنها سنة واحدة، ثم يأتي أناس جدد ..."

قد تنتهي فترة ولاية بارتوميو في وقت أقرب، حيث من المقرر إجراء استفتاء على مستقبله في نوفمبر بعد أن أعطى 20687 عضوًا في النادي تصويتًا بحجب الثقة عن رئاسته.

ثلاثي برشلونة الذي وافق على تخفيض الأجور

مارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج وكليمان لينجليه هم لاعبو الفريق الأول الوحيدون الذين وافقوا على تخفيضات الأجور المقترحة في برشلونة ، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

اختاروا عدم التوقيع على البوروفاكس على عكس باقي اللاعبين الذين كانوا ضد تخفيض الرواتب.

يوفنتوس لن ينضم للسباق على مهاجم برشلونة السابق

وفقًا لـ Calciomercato، لن ينضم يوفنتوس إلى السباق على مهاجم وولفرهامبتون ، أداما تراوري.

يراقب الكثير المهاجم صاحب الآداء المتميز، لكن اليوفي سيترك الآخرين يتنافسون على توقيعه وسط حديث عن اهتمام من برشلونة و ليفربول .