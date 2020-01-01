أخبار برشلونة: سواريز يقترب من أتليتكو مدريد والإدارة ترفض رحيله مجانًا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020:

مدرب ولفرهامبتون يرفض التعليق على صفقة سيميدو

شدد مدرب ولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو على الحاجة لمزيد من التعاقدات بعد الخسارة أمام مان سيتي، لكنه رفض التعليق على أن النادي قريب من ضم ظهير برشلونة نيلسون سيميدو.

في حديثه إلى سكاي سبورتس بعد الهزيمة 3-1، أوضح نونو رغبته في تعزيز الفريق لكنه لم يعلق على أي تعاقدات فردية.

وقال نونو "من المهم أن نوازن وتقويم الفريق".

"لقد رأينا اليوم أن لدينا مشكلة، ونحن بحاجة إلى حلول".

"فيما يتعلق باللاعبين الذين لم نتعاقد معهم بعد ، أنا آسف ولكن لا يمكنني قول الكثير حتى تتضح الأمور تمامًا".

برشلونة قد يخسر صفقة سيرجينو ديست لصالح بايرن ميونخ

بايرن ميونخ في وضع جيد لإنهاء صفقة توقيع نجم أياكس سيرجينو ديست قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا لما ذكرته AD.

قدم بطل ألمانيا عرضًا مبدئيًا في حدود 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير البالغ من العمر 19 عامًا، والذي رفض تمديد عقده مع العملاق الهولندي.

تم ربط برشلونة أيضًا بديست في الأشهر الأخيرة، لكن بايرن الآن في وضع يسمح له بالفوز بالسباق لضم اللاعب.

ميسي يودع زميله السابق فيدال

قام ميسي بنشر صورة له مع لاعب برشلونة السابق المنضم حديثًا إلى إنتر ميلان، وتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد

برشلونة لم يحدد مستقبل ريكي بويج حتى الآن

يستمر مستقبل ريكي بوتش في احتلال عناوين الصحف وآخر تحديث يأتي من موندو ديبورتيفو الذي أفاد بأن برشلونة سيستكشف إمكانية إرسال الشاب على سبيل الإعارة إلى أياكس.

يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يريد البقاء في كامب نو لكن برشلونة ورونالد كومان يواصلان الاعتقاد بأن أفضل شيء لتطوره هو الخروج على سبيل الإعارة واللعب بانتظام.

سواريز يقترب من أتليتكو مدريد

بعد فشل انتقال المهاجم الدولي لويس سواريز إلى يوفنتوس ، الوجهة الأقرب له الآن أتليتكو مدريد ، خاصة بعد أن أرسل نادي العاصمة المهاجم ألفارو موراتا إلى اليوفي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

إدارة النادي الكتالوني ترفض رحيل اللاعب مجانًا، لكن من المتوقع أن يتم التوصل لحل بين الناديين قريبًا