أخبار برشلونة: تراوري يبتعد عن الكامب نو والسيتي يعرض 16 مليون لميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020:

تراوري المطلوب في برشلونة قد يجدد عقده مع الوولفز

يقترب أداما تراوري من توقيع صفقة جديدة مدتها أربع سنوات مع وولفرهابتون والتي من شأنها أن تضاعف الأجر الأسبوعي للجناح.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا باهتمام من ليفربول وبرشلونة، ولكن يبدو الآن أنه مستعد لتوقيع عقد جديد يجعله يكسب أكثر من 100,000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

أتلتيكو مهتم بمدافع برشلونة السابق

يحظى مدافع برشلونة السابق مارك كوكوريلا باهتمام أتلتيكو مدريد - بحسب دون بالون.

انتهت إقامة كوكوريلا بعد أربع سنوات في الكامب نو عندما انضم إلى خيتافي في الصيف، ويفكر دييجو سيميوني الآن في الانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

صعد خيتافي إلى المركز الرابع في بداية موسم الدوري الإسباني الجديد، ولعب كوكوريلا دورًا بارزًا، مع متابعة أتليتيكو الآن لتقدمه.

السيتي يعرض 16 مليون يورو لضم ميسي في يناير

يفكر مانشستر سيتي في عرض 15 مليون جنيه إسترليني فقط على برشلونة (16 مليون يورو / 19 مليون دولار) لضم ليونيل ميسي في يناير، حسب ديلي ستار.

من المتوقع أن يغادر ميسي الكامب نو مجانًا في نهاية الموسم، وقد يسعى سيتي إلى الحصول على نجم الأرجنتين مبكرًا من خلال عرض رسوم رمزية على برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية.

ثلاثي برشلونة الذي وافق على تخفيض الأجور

مارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج وكليمان لينجليه هم لاعبو الفريق الأول الوحيدون الذين وافقوا على تخفيضات الأجور المقترحة في برشلونة، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

اختاروا عدم التوقيع على البوروفاكس على عكس باقي اللاعبين الذين كانوا ضد تخفيض الرواتب.

غضب جماهير برشلونة بعد أول خسارة هذا الموسم أمام خيتافي

غضب كبير بين عشاق ومحبي برشلونة بعد الهزيمة الأولى هذا الموسم أمام خيتافي، وهاجم الكثير إدارة برشلونة واتهموهم بتشتيت اللاعبين بعد أزمة الرواتب الأخيرة.

يسعى النادي الكتلوني لتحقيق فوز بمباراة دوري الأبطال أمام فيرينتسفاروشي، لاستعادة الثقة قبل لقاء الكلاسيكو.