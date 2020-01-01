أخبار برشلونة: ميلان يقترب من المدافع المعار واهتمام بضم ألابا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020:

ميلان يعيد اهتمامه بمدافع برشلونة

أعاد ميلان إحياء اهتمامه بالتعاقد مع إيمرسون رويال مدافع برشلونة المعار، نتيجة لموقف مانشستر يونايتد من ديوجو دالوت، حسب تقرير.

وفقًا لـ Sport ، فإن ميلان راضٍ جدًا عن أداء دالوت حتى الآن ولكن يونايتد أوضح أنه ليس لديهم نية للتفاوض بشأن صفقة دائمة للاعب البرتغالي، وبالتالي يبحث فريق الروسنيري الآن عن حلول بديلة.

تير شتيجن يقترب من العودة أمام دينامو كييف

من المتوقع أن يخوض مارك أندريه تير شتيجن أول ظهور له هذا الموسم يوم الأربعاء أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

عاد الألماني الدولي إلى التدريبات بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة ويمكن أن يبدأ ضد الجانب الأوكراني ويعود نيتو للبدلاء، وفقًا لتقارير متعددة في إسبانيا.

رونالد كومان يضع لاعب هولندي آخر على رادار برشلونة

حدد برشلونة مهاجم إيندهوفن دونييل مالين كهدف انتقال - وفقًا لموندو ديبورتيفو.

يدرك رونالد كومان جيدًا موهبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد أن دربه مع منتخب هولندا، ويمكن أن ينقض على خدماته على مستوى الأندية في يناير.

سجل مالين خمسة أهداف في تسع مباريات مع إيندهوفن في بداية موسم 2020-21.

برشلونة يفكر في ضم ديفيد ألابا

مع معاناة برشلونة بسبب الأزمة المالية، ومع زيادة احتمال رحيل أومتيتي، يفكر برشلونة في ضم ألابا الصيف القادم، وسيكون لاعبًا حرًا وعليهم تحمل راتبه فقط.

بالطبع سيرحب كومان وأي مدير فني باللاعب النمساوي صاحب الخبرات العديدة، والذي يمكنه اللعب بأكثر من مركز.

غضب كبير بعد التعادل مع ألافيس

بعد تعثر برشلونة أمام ألافيس وصمود ديبورتيفو الدفاعي رغم نقصهم العددي، غضب كبير من الجماهير تجاه رونالد كومان واللاعبين، واعتاد الجمهور صب غضبه على بارتوميو والإدارة، لكن بعد استقالتهم وخروجهم من المشهد، يتحمل الآن المدرب واللاعبون المسؤولية الكاملة لأي نتيجة سيئة.