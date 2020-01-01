أخبار برشلونة: حقيقة انتقال ميسي لباريس وفشل محاولة خفض رواتب اللاعبين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020:

ميسي يوضح حقيقة رغبته في الانتقال لباريس

نفى والد ليونيل ميسي ووكيله خورخي بشكل قاطع أن نجم برشلونة يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

كان مستقبل الأرجنتيني هو أهم الموضوعات حول الكامب نو منذ أن أعرب عن رغبته في المغادرة في أغسطس.

تم التوفيق بين اللاعب والنادي في نهاية المطاف، حيث قال ميسي لموقع Goal في مقابلة حصرية إن الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن أن يغادر بها في صيف 2020 كانت إذا دفع فريق الشرط الجزائي في عقده والبالغ عن 700 مليون يورو.

برشلونة يفشل في الوصول لحل مع رواتب اللاعبين

فشل برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن تخفيض الراتب بعد مفاوضات مطولة انتهت في نهاية المطاف دون حل.

يسعى عمالقة الليجا إلى خفض فاتورة أجورهم وسط "مشكلة مالية خطيرة" بسبب جائحة فيروس كورونا.

يقول برشلونة إن Covid-19 تسبب في انخفاض في الإيرادات بأكثر من 300 مليون يورو لموسم 2020-21، مع مطالبة النادي بتعديل الرواتب بمقدار 191 مليون يورو.

برشلونة يريد نجم مانشستر يونايتد الشاب

يريد برشلونة خطف نجم مانشستر يونايتد أرناو بويجمال عن أولد ترافورد، بحسب صحيفة سبورت.

كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مثيرًا للإعجاب مع الشياطين الحمر تحت 23 عامًا، و في الكامب نو حريصون على إعادته إلى وطنه إسبانيا.

ديباي: من منا لا يحب اللعب في برشلونة؟

اعترف مهاجم ليون وهولندا ممفيس ديباي بأنه سيكون من الصعب تفويت فرصة الانتقال إلى برشلونة.

وقال ديباي للصحفيين بعد التعادل 1-1 مع إسبانيا يوم الأربعاء "من منا لا يرغب في اللعب هناك؟ إنه أحد أفضل الفرق في العالم."

برشلونة مستمر في مطاردة ديباي وجارسيا

علم موقع جول أن برشلونة لا يزال يخطط للانتقال إلى ممفيس ديباي وإريك جارسيا في يناير، مع إصابة أنسو فاتي المؤسفة لم تؤثر على خططهم الشتوية.

سيتطلع عمالقة الليجا إلى استكمال الغارات على ليون ومانشستر سيتي من أجل تعزيزات هجومية ودفاعية، لكنهم سيبدأون التخطيط لفصل الصيف إذا لم يكن من الممكن تنفيذ هذه الصفقات خلال يناير المقبل في ظل الأزمة المالية.