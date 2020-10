أخبار برشلونة: كومان حزين على إضاعة الفرص وصراع مع اليونايتد على نجم أياكس

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

انتقد رونالد كومان مدرب برشلونة طريقة إنهاء فريقه للهجمات بعد أن سجل هدفين فقط أمام يوفنتوس من 14 فرصة، لكنه دافع عن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بعد أن سدد بالقائم وفشل في التسديد من تمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي.

قال كومان "النتيجة كان يمكن أن تكون أكثر، الشيء الوحيد المفقود هو قتل اللعبة من قبل جريزمان سيئ الحظ الليلة، على الأقل صنعنا الفرص، علينا فقط أن نواصل العمل".

"والأسوأ كانت فرصة أنسو فاتي في نهاية الشوط الثاني، حاول التمرير إلى برايثوايت مع هجوم برشلونة الأخير على الرغم من كونه في وضع مثالي لإنهاء الفرصة بنفسه، لقد قرر التمرير وضاعت الفرصة".

استقال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو فجأة هذا الأسبوع.

كان ليونيل ميسي من منتقديه، ووفقًا للتليجراف، ألقى باللوم عليه لمنعه من مغادرة الكامب نو هذا الصيف.

ولكن يرى الكثير أن استقالة بارتوميو تزيد من احتمال بقاء ميسي مع برشلونة وتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية هذا الموسم.

حدد برشلونة مهاجم إيندهوفن دونييل مالين كهدف انتقال - وفقًا لموندو ديبورتيفو.

يدرك رونالد كومان جيدًا موهبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد أن دربه مع منتخب هولندا، ويمكن أن ينقض على خدماته على مستوى الأندية في يناير.

سجل مالين خمسة أهداف في تسع مباريات مع إيندهوفن في بداية موسم 2020-21.

يستعد مانشستر يونايتد و برشلونة للقتال من أجل التوقيع الرائع للاعب خط وسط أياكس ريان جرافينبيرش.

جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمام يوفنتوس والنادي الكتالوني، لكن صحيفة The Mirror أفادت بأن الشياطين الحمر يراقبون اللاعب الآن.

حصل النجم الشاب على تقييمات رائعة لفريق الدوري الهولندي، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة.

كتبت صفحة برشلونة ل يوفنتوس على موقع تويتر أنهم سعيدون لرؤيتهم الأفضل في التاريخ (GOAT) على ملعبهم، فجاء رد اليوفي بأنهم بحثوا في المراجع الخطأ وأن الأفضل في التاريخ سيأتي معهم إلى الكامب نو.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖