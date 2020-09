أخبار برشلونة: كومان مهدد بعدم قيادة برشلونة وصفقة جديدة من أياكس

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أصر مدرب برشلونة رونالد كومان على عدم استبعاد لويس سواريز من فريقه إذا بقي في النادي.

بعد توليه المسؤولية في أغسطس، قرر كومان أنه لا مكان في فريقه للمهاجم المخضرم.

كانت هناك العديد من الأندية المهتمة باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، بما في ذلك فريقه السابق أياكس وبطل إيطاليا يوفنتوس .

لا يمكن للمدرب الجديد ل برشلونة رونالد كومان تدريب الفريق من مقاعد البدلاء في مباراة رسمية حتى الآن، وفقًا لتقرير COPE.

لا يزال الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) ينجز التسوية بين النادي الكتالوني والمدرب السابق كيكي سيتين، مما يعني أن كومان لم يحصل على تصريح بعد.

يبدأ البلوجرانا موسمه الجديد في الدوري الأسباني يوم 26 سبتمبر ضد فياريال.

قال رونالد كومان إن برشلونة يجب أن يبيع لاعب قبل أن يتمكنوا من التفكير في التعاقد مع ممفيس ديباي، حيث يتوقع المدرب بدء موسم الدوري الإسباني بدون أي إضافات إلى الفريق.

يميل ديباي إلى لم شمله مع مدرب هولندا السابق كومان في النادي الكتالوني بعد ما قدمه مع فريق الدوري الفرنسي ليون الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد فوز برشلونة في اللقاء الودي أمام جيرونا بنتيجة 3/1، يشعر جماهير العملاق الكتالوني ببعض السعادة بعد الآداء الجيد الذي قدمه اللاعبون.

ينتظر عشاق البلوجرانا الكثير من المدير الفني الجديد رونالد كومان بعد موسم للنسيان بالنسبة ل برشلونة .

تمكن برشلونة مع التوقيع مع لاعب أياكس سيرجينو ديست المطلوب من جانب عمالقة أوروبا بايرن ميونخ و مانشستر سيتي

