أخبار برشلونة: برشلونة يراقب مدافع يوفنتوس وسيميدو يودع الجماهير

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020:

تم الاتفاق مع برشلونة على انتقال مدافعهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

توصل الذئاب إلى اتفاق للتعاقد مع نيلسون سيميدو من برشلونة مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

قد ترتفع رسوم الصفقة النهائية إلى 38 مليون جنيه إسترليني، مع تأكيد برشلونة على رحيل سيمدو الوشيك إلى ولفرهامبتون عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء.

نجم أياكس يقترب من برشلونة

يقترب ظهير أياكس الأيمن سيرجينو ديست من الانتقال إلى برشلونة باتفاق تم التوصل إليه بين الناديين، وفقًا لتقرير Esport3.

من المتوقع أن تكلف الصفقة 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 22 مليون دولار)

اللاعب صاحب الـ19 عام يلقى ترحاب كبير من جماهير النادي التالوني وينظرون اتمام الصفقة رسميًا.

سيميدو يودع جماهير برشلونة

قال نيلسون سيميدو وداعًا لمشجعي برشلونة وهو ينتظر التأكيد النهائي لانتقاله القادم إلى ولفرهامبتون .

شكرًا جزيلاً لبرشلونة على إعطائي الفرصة لأعيش حلمي بارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو والتعلم والاستمتاع مع الأفضل في العالم "، صرح بذلك مدافع البرتغال في منشور نشره على صفحته على Instagram.

برشلونة يضع مدافع يوفنتوس في حساباته

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة حُول انتباهه إلى مدافع يوفنتوس ماتيا دي تشيليو حيث من المتوقع أن ينتقل نيلسون سيميدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي ولفرهامبتون.

سواريز يقترب من أتلتيكو مدريد

يقترب لويس سواريز من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بعد أن توصل ممثلو المهاجم إلى اتفاق في المحادثات مع برشلونة يوم الثلاثاء.

وأكدت مصادر لموقع جول أنه تم التوصل إلى حل بعد مناقشات بين رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وفريق الأعمال الخاص بسواريز.

سيحصل سواريز على تسوية من النادي الكتالوني مع انتهاء السنة الأخيرة من عقده في الكامب نو.