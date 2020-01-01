أخبار برشلونة: ميسي غاضب من الإدارة وديست آخر المنضمين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 26 سبتمبر 2020:

برشلونة تغلب على بايرن ميونخ في صفقة ديست

سيعلن برشلونة رسميًا عن شراء الظهير الأيمن سيرجينو ديست مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لـGuillem Balague.

مدافع أياكس البالغ من العمر 19 عامًا - والذي اجتذب أيضًا من بايرن ميونخ، يقترب من إنهاء انتقاله إلى كامب نو الذي سيكلف الفريق الكتالوني 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 23 مليون دولار) مقدمًا بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية (جنيه إسترليني) 4.5m / 6m دولار) في المكافآت.

كولادو يستعد لمغادرة برشلونة

من المقرر أن يغادر اليكس كولادو لاعب برشلونة الشاب الكامب نو، بحسب ماركا.

بورتو وسامبدوريا كلاهما مهتمان بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا ، مع استعداد البلوجرانا لمغادرة اللاعب على سبيل الإعارة.

كان كولادو على وشك اقتحام فريق برشلونة الأول الموسم الماضي قبل أن يتوقف تقدمه بسبب الإصابة.

ميسي يهاجم برشلونة بسبب سواريز

هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة برشلونة بسبب رحيل لويس سواريز وطريقة تعاملهم مع اللاعب، وقال ميسي لسواريز أنه من الصعب رأيته يلعب بقميص آخر وأنه غير معتاد على التمرين واللعب بدون وجود سواريز بالملعب، وأنه بدأ يتخيل هذا من الآن.

أيضًا صرح سواريز في المؤتمر الصحفي الأخير عن ميسي وشكره وقال أنه في البداية الجميع أخبره أن ميسي صعب المنال، لكنهم أصبحوا أفضل صديقين وكانوا مقربين جدًا من بعضهم البعض.

برشلونة يضع مدافع يوفنتوس في حساباته

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة حُول انتباهه إلى مدافع يوفنتوس ماتيا دي تشيليو حيث من المتوقع أن ينتقل نيلسون سيميدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي وولفرهامبتون.

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة جان كلير توديبو قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا للإندبندنت.

يريد إيفرتون تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة، لكن برشلونة سيوافق فقط على الصفقة إذا تم تضمين بند الشراء.

أمضى توديبو النصف الثاني من موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في شالكه، الذي قرر عدم اتخاذ خيار شرائه بالكامل.