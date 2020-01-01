أخبار برشلونة: مدرب الأرجنتين سعيد ببقاء ميسي وسبب فشل انتقال ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020:

مدرب الأرجنتين سعيد ببقاء ميسي في برشلونة

يشعر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أنه من "الإيجابي" بقاء ليونيل ميسي في برشلونة لأنه سمح للنجم بالبقاء مستقرًا.

استياء ميسي من طريقة إدارة الفريق الكتالوني جعله يسلم طلب انتقال مفاجئ ، قبل أن يخبر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا موقع جول أنه سيبقى في الكامب نو هذا الموسم.

قبل مباراة التأهل لكأس العالم يوم الخميس ضد الإكوادور في ستاد البومبونيرا، كشف سكالوني عن مشاعر ميسي حول تواجده في المعسكر الأرجنتيني، وذكر ارتياحه لأن المهاجم النجم حسم مستقبله.

فينالدوم يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة

كشف لاعب خط وسط ليفربول جيني فينالدوم أنه لا يوجد "شيء جاد" فيما تردد عن اهتمام برشلونة بخدماته هذا الصيف.

وارتبط النجم الهولندي بالانتقال إلى الكامب نو بعد أن تولى مدربه الدولي السابق رونالد كومان المسؤولية من كيكي سيتيين في الجانب الكتالوني.

ممفيس ديباي يوضح سبب فشل انتقاله لبرشلونة

صرح ديباي نجم ليون الفرنسي أن "بعض القواعد" هي التي منعته من الانضمام للعملاق الكتالوني.

وأكدت الكثير من التقارير أن الصفقة قد تتم في يناير المقبل.

جارسيا كان مستعدًا بالتضحية ماديًا من أجل الانضمام إلى برشلونة

كان جارسيا متحمسًا للانتقال إلى برشلونة ، ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليومية، فقد كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مستعدًا لتقديم تضحيات مالية للحصول على الصفقة هذا الصيف، ولكن برشلونة رفض السعر المطلوب من جانب مانشستر سيتي .

مانشستر يونايتد مستمر في مفاوضات ديمبيلي

تقول صحيفة ديلي ميل إن عثمان ديمبيلي قد ينتهي به المطاف في مانشستر يونايتد في فترة انتقالات يناير.

حاول الشياطين الحمر وضع اتفاقية إعارة للاعب الفائز بكأس العالم في مكانها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وسيحتفظون بمصالحهم على الرغم من فشلهم في إتمام الصفقة في تلك المرحلة.