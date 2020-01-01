أخبار برشلونة: عرض لضم مدافع السيتي وفولهام يقترب من مدافع البارسا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020:

برشلونة يقدم عرضًا لمدافع السيتي

برشلونة قدم عرضًا لمدافع مانشستر سيتي أوليكسندر زينتشينكو، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

رونالد كومان يمكن أن يضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا غادر خوان ميراندا أو جونيور فيربو الكامب نو في الأيام المقبلة.

زينتشينكو الذي وقع عقدًا جديدًا مع السيتي العام الماضي يربطه باستاد الاتحاد حتى عام 2024، لم يظهر بعد للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

برشلونة يحكم قبضته على نجمه الشاب

رفض برشلونة عرض مانشستر يونايتد البالغ 136 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو / 175 مليون دولار) لشراء أنسو فاتي قبل أن يوقع اللاعب العجيب عقدًا جديدًا في الكامب نو.

وفقًا لراديو كاتالونيا، رأى الشياطين الحمر أن عرضهم قد تم رفضه، فبدأوا يقترحوا دفع الشرط الجزائي للإفراج عن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا والذي يبلغ 154 مليون جنيه إسترليني (170 مليون يورو / 198 مليون دولار).

ومع ذلك، أخبر البلوجرانا إدارة اليونايتد أن الشرط الجزائي في عقد فاتي قد ارتفع بالفعل إلى 363 مليون جنيه إسترليني (400 مليون يورو / 467 مليون دولار) مع عقده الجديد.

برشلونة مستمر في مفاوضات ديباي

برشلونة يضغط لاستكمال توقيع ممفيس ديباي، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

بعد رحيل لويس سواريز، الكامب نو بحاجة إلى مهاجم، حيث يسعى رونالد كومان بشدة لجعل ديباي مهاجمًا بعد العمل معه كمدرب لهولندا.

برشلونة غير قادر على إبرام صفقة مع لوتارو مارتينيز، حيث لا يزال تقييم إنتر مرتفعًا للغاية، لكن صفقة ديباي 30.7 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 35.7 مليون دولار) يُنظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنفيذ.

فولهام يقترب من مدافع برشلونة

وفقًا لفابريزيو رومانو يواصل فولهام محادثاته مع برشلونة بخصوص التوقيع الدائم المحتمل للمدافع الشاب جان كلير توديبو.

أصر المنفذ الإسباني موندو ديبورتيفو مؤخرًا على أن قيمة اللاعب الفرنسي تبلغ 25 مليون يورو، مع خسارة فولهام في أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلقي شباكه 10 أهداف، لا شك في أن فريق غرب لندن في حاجة شديدة للمدافع.

ميلان قد يخطف مدافع الدوري الإنجليزي قبل برشلونة

تواصل ميلان مع نوريتش سيتي بشأن توافر ماكس آرون - كما ذكرت ديلي ميل.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 20 عامًا هو هدف لبرشلونة ، ويريد معرفة ما إذا كان الانتقال إلى كامب نو سيؤتي ثماره قبل التفكير في أي عروض أخرى.

ميلان مستعد للانقضاض إذا لم ينتقل آرونز إلى إسبانيا، لكنه أيضًا يجري محادثات للتعاقد مع سيرج أورييه من توتنهام.