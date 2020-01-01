أخبار برشلونة: اهتمام بثنائي الدوري الإنجليزي وإيفرتون يقترب من أومتيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:

نادي إنجليزي يقترب من مدافع برشلونة

إيفرتون يفكر في ضم صامويل أومتيتي المنبوذ من برشلونة، حسب قول موندو ديبورتيفو.

المدافع الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم هو من بين أولئك الذين يرغب العملاق الكتالوني في الاستماع إلى عروضهم في يناير.

وعبر المدير الفني كارلو أنشلوتي عن رغبته في ضم المدافع البالغ من العمر 27 عامًا وحاجته له في الفريق.

برشلونة يراقب نجم تشيلسي

برشلونة يراقب الوضع الحالي لأنطونيو روديجر في تشيلسي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

وسيسعى العمالقة الإسبان لجلب المدافع الألماني إذا فشلوا في التعاقد مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي في يناير.

روديجر، الذي بقي أقل من عامين على عقده الحالي، اقتصر على الظهور مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مدافع أتلتيكو على رادار برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن قلب دفاع أتلتيكو مدريد فيليبي مونتيرو سيكون صفقة محتملة في يناير.

يعاني فريق رونالد كومان من نقص في المدافعين، وكذلك يقاتل فيليبي حاليًا من أجل الحصول على وقت للعب في مدريد.

وكيل كوتينيو يرد على انتقاله ليوفنتوس

رفض وكيل فيليب كوتينيو كيا جورابشيان الحديث عن مغادرة موكله من برشلونة إلى يوفنتوس.

أشار تقرير في إيطاليا إلى أن الصفقة قد تكون في طور الإعداد، لكن جورابشيان أخبر موندو ديبورتيفو أنه لا يوجد مفاوضات مع يوفنتوس.

برشلونة يراقب ثنائي الدوري الإنجليزي

النادي الكتالوني بحاجة إلى سد الثغرة الدفاعية، شكودران مصطفي وأنطونيو روديجر من بين الخيارات التي يدرسها برشلونة كتعزيزات دفاعية، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.

في حين أن إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لا يزال الهدف الرئيسي لبرشلونة، فإن النادي يراقب مدافعي أرسنال وتشيلسي.