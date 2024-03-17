كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 3
ن م
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S. McTominay 10'Antony 87'ماركوس راشفورد 112'A. Diallo 120' + 1'
أليكسيس ماك اليستير 44'محمد صلاح 45' + 2'هارفي إليوت 105'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2) (و إ 4-3)

مانشستر يونايتد v ليفربولالنتائج والإحصائيات,