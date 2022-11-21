كأس العالم
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1 - 1
ن م
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T. Weah 36'
غاريث بايل 82' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

الولايات المتحدة الأمريكية v ويلزالنتائج والإحصائيات,