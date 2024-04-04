الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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فخر الدين بن يوسف 54'G. Guenaoui 61'
B. El Mohamadi 2' (هدف عكسي)B. Boateng 74'مابولولو 90' + 1' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

المصري v الاتحادالنتائج والإحصائيات,