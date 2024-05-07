الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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W. Abou Ali 28' (جزاء)R. Slim 32'O. Kamal 42'محمود كهربا 65' (جزاء)
B. Boateng 58'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

الأهلي v الاتحادالنتائج والإحصائيات,