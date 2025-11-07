1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport
محمد سعيد

"قرارات مندفعة ومتهورة" .. أسطورة ألمانيا يهاجم ناجلسمان بعد استدعاء لاعب من أصول عربية لقائمة المنتخب!

نجم كولن الشاب يثير الجدل قبل ظهوره الأول مع المانشافت

اتفق كل من ديتمار هامان وأوليفر كان، أساطير منتخب ألمانيا، قرار المدير الفني الحالي للمانشافت يوليان ناجلسمان، باستدعاء سعيد الملا، لاعب نادي كولن إلى قائمة منتخب الماكينات التي تخوض مرحلة مهمة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واعتبر أوليفر كان، الحارس الأسطوري لألمانيا وبايرن ميونخ، أن اختيار اللاعبين لا ينبغي أن يكون بناءً على مباراتين أو ثلاث جيدة فقط، بينما شعر هامان أن ناجلسمان كان يجب أن ينتظر حتى مارس من العام المقبل ليمنح اللاعب اللبناني الأصل فرصته الأولى مع المنتخب الوطني.

  • اختيار الملا للمنتخب الألماني

    اقترب المنتخب الألماني من حسم بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد تصدره مجموعته في التصفيات الأوروبية بالتساوي مع سلوفاكيا، ويكفي "المانشافت" تحقيق الفوز في مواجهتيه المقبلتين أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا لضمان التأهل رسميًا.

    وفي خطوة لافتة، أعلن المدرب يوليان ناجيلسمان عن قائمته الجديدة التي شهدت عودة نجم بايرن ميونيخ ليروي ساني، والمدافع مالك ثياو، بعد غياب طويل عن صفوف المنتخب.

    إلا أن المفاجأة الأكبر كانت استدعاء اللاعب الشاب سعيد الملا، الذي لفت الأنظار مؤخرًا بأدائه المميز مع ناديه كولن.

    وعلّق ناجيلسمان على اختياره للملا، قائلاً: "نريد أن يُظهر سعيد طبيعته الخالية من الهموم وسهولة اندماجه معنا. نتابع عن كثب أداء لاعبينا تحت 21 عامًا، ونحرص دائمًا على منحهم فرصة للظهور مع المنتخب الأول".

    هامان ينتقد استدعاء الملا: "الترشيح جاء مبكرًا جدًا"

    أثار قرار استدعاء الملا إلى صفوف المنتخب الألماني الأول جدلاً واسعًا، حيث عبّر لاعب المانشافت السابق ديتمار هامان عن تحفظه تجاه هذا الاختيار.

    وفي تصريحات أدلى بها لقناة Sky Sport، قال هامان: "بالنسبة لي، الترشيح جاء مبكرًا. كنت سأنتظر حتى الربيع؛ كان يمكن أن يتم ترشيحه حينها أيضًا. هناك الكثير من الضجة حول الفتى في الوقت الحالي على أي حال".

    وأضاف هامان أن الملا كان محظوظًا بالحصول على هذه الفرصة، مشيرًا إلى أن المعايير في الماضي كانت أكثر صرامة: "في أيامي، لم يكن المدرب الوطني حتى ينظر إلى اللاعبين الذين لم يخوضوا 50 مباراة في الدوري الألماني. بعد 70 أو 80 مباراة، ربما تجد نفسك على راداره".

    ورغم إشادته بأداء الملا، شدد هامان على أهمية التريث في منح اللاعبين الشباب فرصة تمثيل المنتخب، خاصة في ظل الضغوط الإعلامية الكبيرة المحيطة بهم.

  • بداية رائعة للموسم من سعيد الملا

    سعيد الملا جذب الأنظار في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن سجل أربعة أهداف وصنع تمريرة حاسمة في تسع مباريات، رغم مشاركته كأساسي في مباراتين فقط.

    أداء الملا ساهم في صعود فريقه كولن إلى المركز السابع في جدول الترتيب، حيث تألق في مركز الجناح الأيمن ضمن خطة المدرب لوكاس كفاسنيوك (3-4-3)، مستعرضًا سرعة فائقة، قرارات حاسمة، ورؤية مميزة في الثلث الأخير من الملعب.

    ويمثل تسارع الملا المتفجر عنصرًا حاسمًا في أسلوب كولن المعتمد على الضغط العالي، ما جعله يشكل تهديدًا دائمًا في المواجهات الفردية.

    ورغم الإشادة الواسعة، دعا المدير الرياضي توماس كسلر إلى التروي، قائلاً: "كانت مشاركاته الأولى واعدة جدًا، لكن لا ينبغي تجاهل أن مباراته أمام دورتموند كانت فقط بدايته الثانية في البوندسليغا. التوقعات في كولن قد تكون ضخمة".

    وانضم أسطورة بايرن ميونخ السابق أوليفر كان إلى كسلر في دعوته للهدوء، مشيرًا إلى أن اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني يجب ألا يتم بناءً على بضع مباريات جيدة فقط. وقال: "لست من المعجبين الكبار بإحضار اللاعبين فورًا بعد أن يلعبوا مباراتين أو ثلاث جيدات".

    ورغم تحفظه، أبدى كان تفهمه لنهج المدرب يوليان ناجيلسمان، الذي وصفه بـ"التجريبي وأحيانًا المندفع"، مضيفًا: "المدرب الوطني يريد أن يرى ويشعر باللاعبين – كيف يؤدون في التدريب وكيف يندمجون داخل الفريق. لذلك، يمكنني فهم الترشيح".

    تحدي تأهل ألمانيا لكأس العالم

    يتطلع ناجلسمان حاليًا، إلى أن يترك اللاعب الشاب سعيد الملا بصمة مؤثرة وسريعة خلال المواجهتين الحاسمتين ضد لوكسمبورج وسلوفاكيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

    ويأمل المدرب الشاب، أن يسهم الملا في ضمان التأهل المباشر للبطولة، وأن يبرهن من خلال أدائه على صحة قرار ضمه إلى التشكيلة.

    ويأتي هذا التحدي في ظل الجدل الذي أثاره استدعاء الملا، حيث يرى البعض أن الخطوة جاءت مبكرة، بينما يراها ناجيلسمان فرصة لتقييم قدرات اللاعب في بيئة المنتخب الأول.