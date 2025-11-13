Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport
محمد سعيد

"يحتاج إلى العلاج فقط" .. فيران توريس ينضم إلى فريق الدفاع عن لامين يامال من "اتهامات مدريد"!

موجة من الانتقادات تحاصر فتى برشلونة المدلل بسبب المنتخب

في ظل الجدل الدائر حول غياب النجم الشاب لامين يامال عن قائمة المنتخب الإسباني في مواجهتي جورجيا وتركيا، خرج المهاجم الدولي فيران توريس، لاعب برشلونة، للدفاع عن زميله وتوضيح موقفه، مؤكدًا أن يامال لم يكن في حالة بدنية تسمح له بالمشاركة.

جاءت تصريحات توريس خلال فعالية رسمية نظمتها إدارة المنتخب الإسباني يوم الخميس، للإعلان عن شراكة جديدة في مجال الرعاية، حيث استغل اللاعب المناسبة للرد على الانتقادات التي طالت يامال، خصوصًا من بعض الأصوات في العاصمة مدريد، والتي شككت في أسباب غيابه.

  • لامين يامال خارج معسكر إسبانيا

    كان لامين يامال، صاحب القميص رقم 10 في برشلونة، قد تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني بعد خضوعه لجلسات علاجية تهدف إلى تسريع تعافيه من إصابته، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، خاصة في ظل أهمية المباريات المقبلة للمنتخب.

    ويستعد منتخب لخوض مباراتين مصيريتين في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحل ضيفًا على جورجيا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف وصيفه منتخب تركيا يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشواره بالتصفيات.

    ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل مباشرة إلى المونديال، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، متقدمًا على تركيا الوصيفة بـ3 نقاط.

    وكان الاتحاد الإسباني، قد أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني، وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    فيران توريس يدافع عن لامين يامال

    قال فيران توريس في بداية حديثه، بابتسامة ساخرة: "تفاجأت أن السؤال الأول لم يكن عن لامين"، قبل أن يضيف بنبرة حاسمة: "نحن هنا، اللاعبون المتاحون، ويجب أن نركز على ذلك". بهذه الكلمات، سعى توريس إلى إنهاء الجدل والتركيز على المجموعة الحالية التي تمثل المنتخب في هذه المرحلة.

    وأوضح مهاجم برشلونة أن زميله لامين يامال يعاني من إصابة مزمنة في منطقة الحوض (الفتاق الرياضي)، وهي إصابة تتطلب علاجًا مستمرًا وتأهيلاً خاصًا، مضيفًا: "ما يحتاجه لامين هو العلاج، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وهذا كل شيء"، في إشارة إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي ولا يمكنه المشاركة في المباريات حاليًا.

  • منتخب إسبانيا يشكل درعًا حول نجم برشلونة

    تصريحات توريس جاءت لتؤكد وحدة صف اللاعبين، وتسلط الضوء على أهمية احترام الحالة الصحية لكل لاعب، بعيدًا عن التأويلات والضغوط الإعلامية، في وقت يسعى فيه المنتخب الإسباني للحفاظ على تركيزه واستقراره الفني قبل المواجهات الحاسمة.

    ولم يكن توريس الوحيد الذي يدافع عن لامين يامال، حيث سبقه كل من دين هاوسن ومارك كوكوريلا، لاعبي المنتخب الإسباني، وكذلك المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

    وقال كوكوريلا، خلال حوار أجراه مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يبدو أن الوضع معقد لدى لامين يامال، لن يكون الأمر سهلًا عليه، فالعديد من اللاعبين بمن فيهم العديد من زملائي، يعانون من إصابات في الفخذ، سنفتقده فهو لاعب مهم جدًا لنا، الأهم هو تعافيه فنحن أمام عام مليء بالإثارة".

    وأضاف: "الأهم هو أن يستمتع بوقته، وأن يواصل ما اعتاد أن يفعله وألا يستمع للنقد، أن يلعب كرة القدم بالطريقة التي يحب أن يلعبها، لقد أجاد التعامل مع الأمر ولا داعي للتراجع. لديه مستقبل باهر، إنه ناضج جدًا بالنسبة لعمره، إذا كان مركزًا ومستمتعًا في الملعب فسيكون من الصعب جدًا إيقافه".

    وتحدث كوكوريلا عن مواجهة محتملة بينه وبين لامين يامال خلال مباراة تشيلسي وبرشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أنه غادر معسكر التدريب لأنني أخبرته كيف سأبدأ عملي هنا في التدريب (مبتسمًا). لم يكن لدينا الكثير من الوقت، أخبرني أنه من الآن فصاعدًا سنصبح منافسين وستكون مباراة جيدة واختبارًا جيدًا لنا أيضًا، نحن نتطلع إليها بشوق".

  • دين هاوسن ودي لا فوينتي يحميان الفتى الواعد

    في مقابلة مع "راديو ماركا"، قال دين هاوسن نجم ريال مدريد: "لامين هو فتى عادي، يبلغ من العمر 18 عامًا. أحيانًا يتم تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه. وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس: إنه لاعب رائع وشخص طيب للغاية، ولكن عندما يفعل أبسط شيء، يتعرض لانتقادات مفرطة".

    وأضاف رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام: "إذا كنا نستحق النقد، فانتقدونا، لكن في كثير من الأحيان يتجاوز الأمر الحدود".

    شارك دين هاوسن فهمه لوضع جناح برشلونة قائلاً: "إنه يعاني من بعض الانزعاج ومن الطبيعي أن يعود إلى المنزل، أنا أيضاً فعلت ذلك".

    كما تحدث المدرب لويس دي لا فوينتي عن حالة لامين يامال، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير": "لامين حزين. إنه لاعب ملتزم مع المنتخب ومحبوب جداً. لقد رحل وهو حزين جداً، كان لديه الحماس للعب هاتين المباراتين. هو يريد أن يقدم موسماً رائعاً مع ناديه وأيضاً لديه هدف الفيناليسيما (كأس الأبطال) وكأس العالم محفوراً في ذهنه".

