"انظر إليّ عندما أتحدث إليك!" .. مبابي في مواجهة ساخنة مع الحكم الرابع بعد تعادل ريال مدريد أمام جيرونا

دخل ريال مدريد اللقاء وهو بحاجة ماسة لتحقيق الفوز لاستعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلا أن الفريق اكتفى بالتعادل أمام جيرونا، حيث سجل مبابي هدفًا من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لمنح فريقه الانتصار، وهذا التعادل أثار استياء اللاعبين والجهاز الفني، الذين غادروا الملعب وهم في حالة من الإحباط الواضح.

وخلال مجريات اللقاء، التقطت كاميرات شبكة "موفيستار فوتبول" لحظة مثيرة للجدل حين توجه مبابي نحو الحكم الرابع أليخاندرو كليمنتي للاحتجاج على إحدى القرارات. وعندما لم يتلقَ الاستجابة التي توقعها، انفجر غضبًا وبدأ يصرخ مرارًا "انظر إليّ عندما أتحدث إليك!".

الحكم الرابع حاول تهدئة الموقف، حيث وجه حديثه لمبابي قائلاً: "استمع إليّ"، إلا أن اللاعب الفرنسي لم يتراجع عن انفعاله، بل واصل احتجاجه قائلاً: "لماذا تنظر هناك؟ انظر إليّ عندما أتحدث إليك!".