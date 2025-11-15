"دوره انتهى بالصعود لكأس العالم" .. الهويدي ينضم لتيار المطالبة برحيل هيرفي رينارد عن منتخب السعودية

يتفق ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن الأسبق، مع تيار كبير في الوسط الرياضي، يرى أن تواجد الفرنسي هيرفي رينارد، على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي، قرار خاطئ ويجب رحيله واستبداله بمدرب آخر لقيادة المرحلة المقبل.

تأتي هذه التصريحات، بعد ساعات قليلة من فوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بمواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء أمس الجمعة بنتيجة (1-0)، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها الدوحة القطرية من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

المنتخب السعودي قدم العديد من اللمحات الجيدة، أمام كوت ديفوار، فيما أثبت هيرفي رينارد بأن الأخضر إذا استمر على هذا المنوال، فسيكون منافسًا قويًا في كأس العرب، إلا أن ذلك الرأي لم يأت على هوى فئة كبيرة من النقاد والرياضيين الذين يرون أن الولاية الثانية للمدرب الفرنسي لن تحقق أي إنجاز من بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.