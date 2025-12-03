فيديو | فينيسيوس يفجر غضب جماهير أتلتيك بيلباو بإشارة استفزازية .. ويخمد نيران الفتنة مع تشابي ألونسو!

ريال مدريد ضرب مستضيفه بيلباو بـ"ثلاثة أهداف دون رد"، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء على ملعب "سان ماميس"، في لقاء مقدم من منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبذلك.. يكون فريق العاصمة الإسبانية قد عاد إلى سكة الانتصارات مجددًا - ومن الباب الواسع -؛ في أعقاب 3 تعثرات متتالية بـ"التعادل"، في مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، "هدفين" من ثلاثية ريال مدريد في الشباك الباسكية، وذلك في الدقيقتين السابعة و59؛ بينما تكفل مواطنه إدواردو كامافينجا بالآخر، في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة.. رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 36، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

ومن ناحيته.. تجمد فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم عند النقطة 20، في "المركز الثامن" بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026.