Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

فيديو | فينيسيوس يفجر غضب جماهير أتلتيك بيلباو بإشارة استفزازية .. ويخمد نيران الفتنة مع تشابي ألونسو!

"سان ماميس" ينضم إلى سلسلة معسكرات عداء فينيسيوس..

لم يكن بريق فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سان ماميس"، مرتبطًا بأدائه الفني داخل الملعب، بل بخروجه مرة أخرى إلى دائرة الجدل بسبب ردود أفعاله تجاه الجماهير.

اللاعب البرازيلي حاول كثيرًا أمام مرمى الحارس أوناي سيمون، لكنه افتقد الحسم في اللحظات المهمة، خصوصًا في لقطة انفراد بالشوط الأول لم ينجح خلالها في هز الشباك.

  • ريال مدريد يعود إلى نغمة الانتصارات

    ريال مدريد ضرب مستضيفه بيلباو بـ"ثلاثة أهداف دون رد"، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء على ملعب "سان ماميس"، في لقاء مقدم من منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبذلك.. يكون فريق العاصمة الإسبانية قد عاد إلى سكة الانتصارات مجددًا - ومن الباب الواسع -؛ في أعقاب 3 تعثرات متتالية بـ"التعادل"، في مسابقة الدوري الإسباني.

    وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، "هدفين" من ثلاثية ريال مدريد في الشباك الباسكية، وذلك في الدقيقتين السابعة و59؛ بينما تكفل مواطنه إدواردو كامافينجا بالآخر، في الدقيقة 42.

    وبهذه النتيجة.. رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 36، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

    ومن ناحيته.. تجمد فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم عند النقطة 20، في "المركز الثامن" بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026.

    • إعلان

  • لحظة التوتر مع الجماهير

    كما حدث في مباريات سابقة خارج ملعب سانتياجو برنابيو، دخل فينيسيوس في سجال مع جماهير الفريق المضيف، والليلة كانت أكثر اللحظات سخونة جاءت بعد خطأ ارتكبه اللاعب حين فقد السيطرة على الكرة وأخرجها بشكل غير متوقع لتتحول إلى ركنية لصالح أتلتيك.

    البرازيلي أبدى اعتراضه على القرار أمام الحكم المساعد، لتنهال عليه صافرات الاستهجان من مدرجات جماهير أتلتيك بيلباو، ورد فينيسيوس بابتسامة وهو يرفع أصابعه الثلاثة، في إشارة إلى ثلاثية كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا، ليزيد من حدة التوتر داخل "سان ماميس".

    هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها اللاعب إشارات مشابهة للرد على الجماهير، إذ سبق أن أشار بأصبعين لجماهير جيرونا ثم وجههما إلى الأسفل في موقف مشابه في إشارة إلى موقف الفريق المعقد حيث أصبح مهددًا بالهبوط إلى "دوري الدرجة الثانية".

  • ختام الليلة بعناق مع تشابي

    الجدل لم يتوقف عند تلك اللحظة، إذ واصل الجمهور إطلاق صافراته عند استبدال فينيسيوس في الدقيقة الثامنة والسبعين، بينما خرج اللاعب ببطء من أرضية الملعب، وصافح زملاءه الذين التقاهم في طريقه، ثم منح براهيم دياز، بديله، تحية سريعة قبل أن يتوجه نحو المدرب تشابي ألونسو ليعانقه، في مشهد أنهى به ليلة مليئة بالشد والجذب بينه وبين جماهير الخصم.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    فينيسيوس المثير للجدل دائمًا

    بهذا، يواصل فينيسيوس إثارة الجدل في الملاعب الإسبانية، ليس فقط بمهاراته الكروية، بل أيضًا بردود أفعاله التي تضعه في قلب الأحداث أينما حل، لتبقى العلاقة بينه وبين جماهير الفرق المنافسة مرشحة لمزيد من التوتر في قادم المباريات.

    والمشهد الأخير في ملعب "سان ماميس"، يعكس استمرار العلاقة المتوترة بين فينيسيوس وجماهير عدة ملاعب في إسبانيا، حيث أصبح اللاعب محط انتقادات وسخرية متكررة، فيما يرد هو بأسلوبه الخاص الذي يزيد من حدة الجدل حول شخصيته داخل وخارج الملعب.

    فمنذ بروز اسمه كلاعب أساسي في تشكيلة ريال مدريد، أصبح فينيسيوس هدفًا مباشرًا لصافرات الاستهجان والسخرية في عدد من الملاعب، حيث اعتادت جماهير الخصوم على استقباله بالهتافات العدائية والرموز الساخرة كلما لمس الكرة أو دخل في نقاش مع الحكام.

    هذه الأجواء لم تقتصر على مباراة واحدة، بل تكررت في ملاعب مثل كامب نو ضد برشلونة، ميستايا ضد فالنسيا، مونتليفي ضد جيرونا، ومؤخرًا سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    هذا الانتصار على أتلتيك بيلباو يضع كتيبة تشابي ألونسو أمام مسؤولية كبيرة خلال "شهر الحسم"، حيث يواجه الفريق جدول مباريات لا يرحم، يبدأ بمواجهة قوية مع سيلتا فيجو في العودة إلى سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل، وذلك بعد غياب استمر طوال المواجهات الستة الأخيرة.

    وسيكون الملكي بعدها على موعد مع صدام ناري في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة أصبحت معتادة في السنوات العشر الأخيرة بالبطولة القارية.

    ومن ثم يخوض ريال مدريد مواجهات مثيرة أمام ألافيس وإشبيلية العنيد، وصولاً إلى مطلع عام 2026 الذي يحمل في طياته "أم المعارك" ضد الجار أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، وهي المواجهات التي سترسم ملامح موسم "الميرينجي" بشكل نهائي.

الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو