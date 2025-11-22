marcelo-brozovic(C)Getty Images
محمد سعيد

مشكلة المال تصعب المهمة ولكن! .. سباليتي يضغط لإعادة بروزوفيتش إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس

محاولات جادة من اليوفي لإقناع نجم النصر بالرحيل

كشف الصحفي الإيطالي فابيو ليكاري، بصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، عن كواليس مفاوضات نادي يوفنتوس مع مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر بروزوفيتش حاليًا من أبرز دعائم تشكيلة النصر الأساسية، والتي ساهمت بشكل مؤثر في سيطرة الفريق على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا منذ بداية الموسم.

ويرتبط بروزوفيتش مع النصر بعقد يمتد حتى يونيو 2026، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل ومن حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر، مما يمثل ضغط على إدارة العالمي التي تسعى لتمديد عقده من أجل الاحتفاظ بخدماته.

  • بروزوفيتش على رأس طلبات سباليتي

    قال ليكاري خلال مقابلة مع برنامج "في المرمى" عبر فضائية "العربية": "يوفنتوس يبحث عن صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث وضع سباليتي هذا المركز على رأس أولويات الإدارة خلال تعاقدات شهر يناير، لأن الفريق لم يعد قادرًا على الأداء بدون قائد في خط الوسط".

    وأضاف: "يوفنتوس حدد قائمة من 5 لاعبين للتفاوض معهم من أجل سد هذه الثغرة، والكرواتي بروزوفتيش يأتي على رأس هذه القائمة، نظرًا لخبراته الطويلة في الدوري الإيطالي عندما كان لاعبًا مهمًا في إنتر، وكذلك لأنه تدرب تحت قيادة لوتشيانو سباليتي الذي نجح في تحويله إلى لاعب وسط متقدم (صانع ألعاب) لذلك يحبه المدرب الإيطالي".

    • إعلان
  • Brozovic Al NassrGetty Images

    مشكلة المال تصعب المهمة ولكن!

    سئل ليكاري خلال المقابلة: "هل طلب سباليتي، بروزوفيتش بالاسم؟"، ليرد الصحفي الإيطالي: نعم قال أريد صانع ألعاب وإذا كان القرار بيدي فأريد أن يكون بروزوفتيش، لكن رغم ذلك هناك بدلاء محتملين مثل الدنماركي إيميل هويبيرج أو لاعب شاب مثل الإسباني رودريجو ميندوزا".

    وأردف: "المشكلة أن يوفنتوس ليس في وضع مالي جيد من أجل التعاقد مع بروزوفيتش، حيث يخوض النادي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تقليل العقوبات المفروضة عليه، لذلك لن يكون قادرًا على إنفاق أموالًا طائلة في الميركاتو المقبلة، حتى يكون ضمن إطار قانون اللعب المالي النظيف".

    وختم: "العرض الذي يقدمه يوفنتوس لبروزوفيتش بعيد جدًا عن المكاسب المالية التي يحصل عليها اللاعب الكرواتي من النصر، ولن يستطيع النادي الإيطالي دفع راتب سنوي له يزيد عن 4 ملايين يورو، ورغم ذلك فإن بروزوفيتش من الممكن أن يوافق على العرض في النهاية من أجل العودة إلى أوروبا".

  • أرقام مارسيلو بروزوفيتش مع نادي النصر

    مارسيلو بروزوفيتش البالغ من العمر 32 عامًا، انضم إلى النصر في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإيطالي إنتر.

    وكلفت صفقة سافيتش خزينة نادي النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ15.70 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للنصر.. لعب بروزوفيتش 97 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 8 أهداف، مع 20 تمريرة حاسمة.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
كالياري crest
كالياري
كالياري