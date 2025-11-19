ساعة فاخرة وخاتمين .. العثور على مقتنيات منتخب تركيا المسروقة خلال مباراة إسبانيا!

أفادت مصادر أمنية في إسبانيا، بوقوع حادثة سرقة داخل غرفة ملابس المنتخب التركي في ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريق التركي يوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل (2-2).

تركيا دخلت مواجهة إسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وهي تحتاج للفوز بأكثر من 14 هدفًا دون رد، لتجنب خوض الملحق.

هذا الأمر كان مستحيلًا بالطبع؛ حيث اكتفت تركيا بالتعادل الإيجابي (2-2) مع مستضيفتها إسبانيا، لتصعد الأخيرة "مباشرة" إلى كأس العالم 2026، كـ"متصدرة" للمجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة؛ بينما ستخوض تركيا الملحق كـ"وصيفة" بـ13 نقطة.