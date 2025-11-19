ساعة فاخرة وخاتمين .. العثور على مقتنيات منتخب تركيا المسروقة خلال مباراة إسبانيا!

تأهل إلى الدور الثاني 4 فرق من دوري الأمم هي: مقدونيا الشمالية وأيرلندا الشمالية والسويد ورومانيا، إلى جانب 12 فريقًا تواجدوا في مركز الوصافة في الدور الأول وهم: "إيطاليا والدنمارك وتركيا وأوكرانيا وبولندا وويلز وتشيكيا وسلوفاكيا وأيرلندا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو".
ويحسم الدور الثاني آخر 4 فرق ستمثل القارة الأوروبية في المونديال المقبل لينضموا إلى الفرق الـ12 التي حجزت مقعدها من الدور الأول مباشرة.
وبالنظر إلى نظام الدور الثاني، سيتم تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مسارات على أن يضم كل مسار 4 فرق، وفي كل مسار سيتم خوض مباراتين نصف نهائي من دور واحد يوم 26 مارس المقبل، على أن يتواجه الفائزان من المباراتين في النهائي الذي سيكون من دور واحد أيضًا يوم 31 مارس المقبل، ليتأهل بالتالي الفرق الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى المونديال.
وستجرى قرعة الدور الثاني لتحديد المسارات غدًا الخميس في زيورخ، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات، على أن يتواجد في كل مستوى 4 فرق.
وبحسب ما ستسفر عنه القرعة في كل مسار، سيستقبل فريق من المستوى الأول فريقًا آخر من المستوى الرابع في نصف النهائي، على أن يستقبل فريق من المستوى الثاني فريقًا من المستوى الثالث في نصف النهائي الآخر، وسيتم تحديد الفريق الذي سيستقبل المباراة النهائية على أرضه بالقرعة.
وبالنظر إلى تصنيف المنتخبات قبل قرعة الغد فهو كالتالي:
المستوى الأول: إيطاليا - الدنمارك - تركيا - أوكرانيا
المستوى الثاني: بولندا - ويلز - التشيك - سلوفاكيا
المستوى الثالث: أيرلندا - ألبانيا - البوسنة والهرسك - كوسوفو
المستوى الرابع: رومانيا - السويد - مقدونيا الشمالية - أيرلندا الشمالية.