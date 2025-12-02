تشهد أروقة نادي ريال مدريد حالة من القلق المتزايد بسبب تراجع مستوى لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي، حيث كان رئيس النادي فلورنتينو بيريز أول من لاحظ هذا التراجع الواضح في الأداء منذ بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات داخل البيت الملكي حول مستقبل اللاعب.
قلق في ريال مدريد بشأن دوامة فالفيردي .. وعرض إنجليزي ضخم يعبث برأس فلورنتينو بيريز!
مستوى فالفيردي في منحنى هابط
منذ رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي واعتزال الألماني توني كروس ورحيل الكرواتي لوكا مودريتش، لم يعد فالفيردي بنفس القوة والفاعلية التي اعتاد عليها جمهور الفريق، الأمر الذي جعل المدرب الحالي تشابي ألونسو عاجزاً حتى الآن عن إيجاد الصيغة المثالية لاستعادة أفضل نسخة من اللاعب.
اللافت أن فالفيردي قدّم أداءً أفضل في مركز غير مركزه الأصلي، مثل الظهير الأيمن، مقارنة بما يقدمه في خط الوسط، وهو ما يضاعف من حجم المشكلة بالنسبة للنادي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديفينسا سنترال"، فإن فالفيردي، المعروف بروحه القتالية ودرجة التفاني العالية، أصبح اليوم محل نقاش واسع بين الجماهير والإدارة، إذ يتساءل الجميع: ما الذي يحدث مع اللاعب؟ ولماذا تراجع مستواه بهذا الشكل الملحوظ؟.
ورغم أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو يثني دائمًا على قدرات فيدي فالفيردي، إلا أن الواقع يؤكد أن شيئًا ما لا يسير على ما يرام مع الأوروجوياني.
- Getty Images Sport
إمكانية رحيل فالفيردي
في ظل هذا الوضع، بدأت بعض الأصوات تتحدث عن إمكانية رحيل فالفيردي مع نهاية الموسم إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة، رغم أن مصادر مقربة من النادي تؤكد أن هذا ليس ضمن خطط فلورنتينو بيريز حاليًا.
ومع ذلك، فإن مستقبل اللاعب يظل مفتوحًا على جميع الاحتمالات إذا لم تتحسن الأمور.
مانشستر يونايتد في الصورة
من جانب آخر، كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع فالفيردي، بل ويفكر في تقديم عرض يصل إلى 80 مليون يورو للحصول على خدماته.
ورغم ذلك، فإن موقف ريال مدريد في الوقت الراهن واضح، حيث يتمسك النادي باللاعب الذي يُعد أحد ركائز الفريق وقادته، مع عقد ساري المفعول يضمن استمراره.
لكن في حال استمرار التراجع في المستوى ورغبة اللاعب في الرحيل، فإن بيريز لن يغلق الباب أمام العروض، بل سيكون مستعدًا للاستماع إلى أي عرض يصل إلى حدود 100 مليون يورو.
وهكذا، قد نشهد في الأشهر المقبلة ما يمكن وصفه بـ "قضية فالفيردي"، التي قد تتحول إلى أحد أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
- AFP
قائد حفيقي في ريال مدريد
شكّل فيدي فالفيردي قصة نجاح تدريجية داخل ريال مدريد، منذ انضمامه إلى الفريق الملكي عام 2016 قادمًا من نادي بيينارول الأوروجوياني، حيث بدأ مسيرته مع الرديف قبل أن يفرض نفسه تدريجيًا في الفريق الأول بفضل سرعته الكبيرة، قدرته على افتكاك الكرة، وتنوع أدواره بين الوسط الدفاعي والهجومي وحتى الأجنحة.
ومع مرور المواسم، أصبح فيدي فالفيردي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، حيث لعب 341 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 35 تمريرة حاسمة، ليساهم في تحقيق بطولات مهمة أبرزها دوري أبطال أوروبا "مرتين"، الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية.
ويُنظر إلى فيدي فالفيردي صاحب ال27 عامًا اليوم كأحد قادة غرفة الملابس، ليس فقط بفضل أدائه الفني، بل أيضًا بسبب شخصيته القتالية وانضباطه العالي، مما جعله نموذجًا للاعب الذي يجمع بين الموهبة والالتزام في مسيرة لا تزال مفتوحة على المزيد من الإنجازات مع ريال مدريد.
ما التالي لريال مدريد؟
آخر انتكاسة لريال مدريد كانت في التعادل 1-1 مع جيرونا، تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني أمام رايو فاييكانو، إلتشي وجيرونا، ويبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة في سباق مثير آخر على اللقب.
لعب فريق ألونسو أربع مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات، حيث فاز 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، بخلاف مباريات الدوري الإسباني، في الوقت الذي استضاف فيه ملعبه سانتياجو برنابيو مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية يوم 16 نوفمبر الماضي.
ويقدم ريال مدريد على مرحلة صعبة للغاية في الدوري الإسباني، حيث يواجه أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني، وبعدها يعود أخيرًا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" ليخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، الأحد المقبل في الجولة 15 من المسابقة.
ويستكمل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.