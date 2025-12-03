"هذا الحديث كان من المحرمات بغرفة الملابس" .. فاران يكشف عن معاناته النفسية في ريال مدريد وسبب اعتزاله المفاجئ!

قال فاران إنه واجه أولى مشكلاته النفسية فور وصوله إلى ريال مدريد وهو في سن الثامنة عشرة، حيث لم يعش مراهقة طبيعية، وكان يقضي معظم وقته في التدريبات دون أن يشارك كثيراً في المباريات.

وأضاف: "كنت أشعر أن حلمي يتلاشى. داخل الملعب كنت مركزًا تمامًا، لكن خارج الملعب لم أكن أرغب في العودة إلى المنزل. كانت حالة اكتئاب، لم أعد أستمتع بأي شيء".

وأوضح اللاعب الفرنسي، أنه لم يشارك معاناته مع أحد في تلك الفترة، قائلًا: "كنت أعتقد أن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للوصول إلى النجاح. كنت في بداية مسيرتي وأسأل نفسي آلاف الأسئلة: هل اتخذت القرار الصحيح بالقدوم إلى هنا؟ هل يجب أن أغادر؟ هل يجب أن أتحدث عن الأمر؟ كنت محاصراً في عزلة وكأن كل شيء ينهار من حولي".