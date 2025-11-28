عقد المدير الفني لنادي برشلونة، هانزي فليك، مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، حيث تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالمباراة وظروف الفريق الحالية، مؤكدًا على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
"لا لوم على دفاع برشلونة" .. هانزي فليك يرفض الاستسلام أمام فيروس أراوخو المزعج ولعنة الأحذية الجديدة!
فليك يتحدث عن المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس
عاد برشلونة إلى المنافسات المحلية في إسبانيا، بعد ضربة قاسية على المستوى القاري، حيث تلقى خسارة مذلة من تشيلسي بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج".
وتمثل مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب "كامب نو"، أهمية كبيرة لفريق المدرب هانزي فليك الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، من أجل استعادة الثقة من جانب، ومواصلة مطاردة ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة.
وأكد فليك، خلال المؤتمر الصحفي أن مواجهة ألافيس لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يتميز بدفاع قوي وحماسي، وهو ما سيجعل مهمة التسجيل صعبة.
وأضاف: "الأمر دائمًا يتعلق بتسجيل الأهداف. ألافيس يدافع بشكل جيد وبشغف. سيكون من الصعب التسجيل، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من ذلك. المهم هو الحصول على النقاط الثلاث وكل مباراة في الدوري تكون صعبة."
- Getty Images
غياب أراوخو وإصابة فيرمين
تحدث فليك عن غياب المدافع رونالد أراوخو عن تدريبات الفريق، موضحًا أنه يعاني من فيروس في المعدة سيحرمه من المشاركة في مباراة الغد أمام ديبورتيفو ألافيس.
وقال هانزي فليك: "أراوخو يعاني من فيروس في المعدة، وهو خارج التدريبات اليوم وسيغيب أيضًا عن مباراة الغد. جميعنا نشعر بالإحباط، خاصة بعد الهزيمة أمام تشيلسي التي كانت قاسية. كنا نعتقد أننا قادرون على الفوز، لكن علينا أن نكون متفائلين في المباراة المقبلة".
وعن إصابة اللاعب فيرمين لوبيز، أوضح فليك أن التدخل الذي تعرض له أمام أتلتيك بيلباو أثر عليه، لكنه لم يكن إصابة خطيرة، مضيفًا: "بعد مباراة تشيلسي شعر فيرمين بانزعاج، ولا يوجد تفسير آخر. هذه هي كرة القدم، مثل هذه الأمور تحدث. أحيانًا تكون مرتبطة بأحذية جديدة، حيث يغيرون الألوان كل شهر".
عودة بيدري ورافينيا لتشكيلة برشلونة
أكد فليك أن لاعب الوسط بيدري سيشارك في مباراة ديبورتيفو ألافيس، لكن ليس أساسيًا منذ البداية، وقال: "سيحصل بيدري بالتأكيد على بعض الدقائق أمام ألافيس، لكن ليس من البداية. سنرى، ربما يشارك حتى في الشوط الأول".
كما أشاد فليك بعودة البرازيلي رافينيا، مؤكدًا أنه أحد أكثر اللاعبين تركيزًا في الفريق وأنه يضيف الكثير لأسلوب اللعب، قائلًا: "رافينيا من أكثر اللاعبين تركيزًا، وقد افتقدته كثيرًا. هو يتناسب تماماً مع فلسفتنا ويؤثر إيجابيًا على أدائنا. إنه جيد جدًا في التحولات الهجومية، وموسمه الماضي لم يكن صدفة. إنه متحمس لإظهار قدراته، وأتمنى أن يثبت ذلك".
- Getty Images Sport
تذبذب أداء برشلونة وتفاؤله
تطرق هانزي فليك خلال المؤتمر الصحفي إلى الحديث عن أداء برشلونة غير المستقر منذ بداية الموسم الحالي، وخصوصًا في المسابقات القارية، ليعلق قائلًا: "عندما نخسر ونستقبل ثلاثة أهداف، يسهل القول إنها لم تكن مباراة جيدة أو أننا لم نكن نرغب في أن نراها. في النهاية، لا يفهم البعض ما نحتاجه للعب بخط دفاعي متقدم. إنه أسلوبنا الخاص؛ الأمر لا يقتصر على المدافعين فقط. المهاجمون ولاعبو الوسط هم من يبادرون بالضغط. هذا ما أريده من اللاعبين. يبدو أن اللوم يقع على عاتق الدفاع، لكن هذا ليس عدلًا".
وأوضح: "إذا لم نضغط جميعًا بفعالية، فسنواجه مشاكل، أريد توضيح ذلك. قلت إنني متفائل لأننا قدمنا
بعض الأشياء بشكل جيد، لكننا بحاجة إلى تحسين هجومنا عندما نبدأ الضغط. أريد أن أرى ما أراه في التدريب، وأعجبني ما أراه. اللاعبون في غاية التركيز ولديهم جودة عالية".
وواصل فليك: "بيدري ورافينيا وماركوس عادوا، وسيضيفون المزيد للفريق. يجب أن أخبر اللاعبين هذا ما أراه. وهذا ما قلته لكم جميعًا. نحن في حالة جيدة، والشعور إيجابي. سنعمل على ذلك. علينا أن نستعيد توازننا بعد الهزيمة".
موقف لامين يامال من مباراة ألافيس
وعن اللاعب الشاب لامين، أوضح فليك أنه بحالة جيدة، مشيرًا إلى أن ردود فعل اللاعبين عند استبدالهم أمر طبيعي، وقال: "لامين بخير ويشعر بالراحة. كثير من اللاعبين لا يكونون سعداء عند استبدالهم، وأنا كنت لاعبًا وأحيانًا لم أتفاعل كما يجب. لكن بالنسبة لي، الآن هو وقت لامين ليظهر قدراته وينسى مباراة تشيلسي. الآن هو الوقت المناسب ليبرهن على جودته."
وبهذا، اختتم فليك مؤتمره الصحفي مؤكدًا على ضرورة التركيز والروح القتالية أمام ألافيس، مشددًا على أن الفريق يسعى لتعويض خيبة الأمل الأخيرة وتحقيق الفوز الذي يعيد الثقة للاعبين والجماهير.