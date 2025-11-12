"أريد أن أحصل على مكان بنفسي" .. نجل رونالدينيو يخلع عباءة والده للهروب من الضغوط!

أكد جواو مينديز، نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، أنه لا يشعر بأي ضغط لتكرار إنجازات والده، مشددًا على عزمه بناء مسيرته الخاصة بعيدًا عن المقارنات.
ويواصل مينديز، الذي يلعب ضمن صفوف هال سيتي، العمل بجد لإثبات نفسه كلاعب واعد في الكرة الإنجليزية.
وشارك مينديز مؤخرًا في مواجهة فريقه أمام بورنموث ضمن منافسات كأس الدوري الممتاز، حيث قدم أداءً يعكس تطوره المستمر.
ورغم الأضواء المسلطة عليه بسبب إرث والده، يحرص اللاعب الشاب على الحفاظ على تواضعه، بينما يستعد لخوض تحديات أكبر في دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL).