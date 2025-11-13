شرط وحيد يؤجل ظهوره .. جوان لابورتا يعلن نيته إنشاء تمثال لميسي في "كامب نو"!

جاءت تصريحات لابورتا خلال مشاركته في فعالية تقديم كتاب بعنوان "Jo vaig viure a La Masia"، حيث قال: "ليونيل ميسي يجب أن يكون له تمثال في كامب نو. إذا كان لكرويف وكوبالا تماثيل، فإن من العدل أن يكون لميسي أيضًا، فهو أحد أكثر اللاعبين رمزية في تاريخ النادي".

وأضاف رئيس برشلونة أن الإدارة تعمل بالفعل على هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب موافقة عائلة ميسي قبل المضي قدمًا في التنفيذ، وقال: "نحن نعمل على ذلك، لكن العائلة يجب أن توافق. سنعرض التمثال بمجرد الانتهاء من التصميم".

وبالفعل، يأمل برشلونة في إقامة تكريم لميسي بمجرد اكتمال أعمال تجديد الملعب القديم الشهير للنادي أخيرًا، حيث لم يُمنح النجم الأرجنتيني الفرصة ليودع جماهير برشلونة بشكل صحيح عندما غادر على عجل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 بعد أن عجز الكتالونيون عن تمويل عقد جديد للنجم الكبير.

ومنذ ذلك الحين، قال لابورتا مرارًا وتكرارًا إن تكريم ميسي سيكون الطريقة المثلى لافتتاح كامب نو المُجدَّد، على الرغم من عدم الإعلان عن أي خطط رسمية حتى الآن.