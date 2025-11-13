FBL-ARG-TRAINING-FRIENDLYAFP
شرط وحيد يؤجل ظهوره .. جوان لابورتا يعلن نيته إنشاء تمثال لميسي في "كامب نو"!

رئيس برشلونة يحاول كسب ود النجم الأرجنتيني

في خطوة تعكس التقدير الكبير الذي يحظى به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل أروقة نادي برشلونة، أكد رئيس النادي، جوان لابورتا، أن "البرغوث" يستحق تمثالًا في ملعب "كامب نو"، أسوةً بأساطير النادي مثل لاديسلاو كوبالا ويوهان كرويف، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون "عادلًا" بالنظر إلى ما قدمه اللاعب للنادي الكتالوني.

وتُعد فكرة إقامة تمثال لميسي في "كامب نو" خطوة رمزية تحمل دلالات عميقة، فهي لا تكرّم فقط إنجازاته الرياضية، بل تعيد ترميم العلاقة العاطفية بين اللاعب والنادي، وتمنح الجماهير فرصة لتكريم أسطورتهم كما يليق بتاريخ حافل بالبطولات واللحظات الخالدة.

  • مشروع إنشاء تمثال ميسي في "كامب نو"

    جاءت تصريحات لابورتا خلال مشاركته في فعالية تقديم كتاب بعنوان "Jo vaig viure a La Masia"، حيث قال: "ليونيل ميسي يجب أن يكون له تمثال في كامب نو. إذا كان لكرويف وكوبالا تماثيل، فإن من العدل أن يكون لميسي أيضًا، فهو أحد أكثر اللاعبين رمزية في تاريخ النادي".

    وأضاف رئيس برشلونة أن الإدارة تعمل بالفعل على هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب موافقة عائلة ميسي قبل المضي قدمًا في التنفيذ، وقال: "نحن نعمل على ذلك، لكن العائلة يجب أن توافق. سنعرض التمثال بمجرد الانتهاء من التصميم".

    وبالفعل، يأمل برشلونة في إقامة تكريم لميسي بمجرد اكتمال أعمال تجديد الملعب القديم الشهير للنادي أخيرًا، حيث لم يُمنح النجم الأرجنتيني الفرصة ليودع جماهير برشلونة بشكل صحيح عندما غادر على عجل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 بعد أن عجز الكتالونيون عن تمويل عقد جديد للنجم الكبير.

    ومنذ ذلك الحين، قال لابورتا مرارًا وتكرارًا إن تكريم ميسي سيكون الطريقة المثلى لافتتاح كامب نو المُجدَّد، على الرغم من عدم الإعلان عن أي خطط رسمية حتى الآن.

  • تصريحات على خلفية الزيارة المفاجئة

    تأتي هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام فقط من زيارة مفاجئة قام بها ميسي إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي يخضع حاليًا لأعمال تجديد واسعة، حيث دخل إلى الملعب دون إخطار مسبق لإدارة النادي الكتالوني في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

    وميسي نشر صورة من الزيارة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة برسالة مؤثرة قال فيها: "عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده من أعماق قلبي. مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات بأنني أسعد إنسان في العالم. آمل أن أعود يومًا ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، كما لم أتمكن من فعل ذلك من قبل".

    وقد أعادت هذه الرسالة إثارة الجدل حول طبيعة العلاقة بين ميسي ولابورتا، خاصة بعد أن أقر النجم الأرجنتيني في تصريحات سابقة بأن طريقة خروجه من برشلونة لم تكن مثالية، ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا لديه ولدى جماهير النادي.

  • FBL-ESP-LIGA-HERCULES-BARCELONAAFP

    هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

    وقع ميسي مؤخرًا عقدًا جديدًا حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) مع إنتر ميامي، مما أنهى فعليًا إمكانية عودته إلى برشلونة بصفقة دائمة.

    ويقول اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إنه كان "قرارًا سهلاً" اتخاذه حيث يواصل الاستمتاع بالحياة مع فريق الدوري الأمريكي.

    ومع ذلك، فقد كشف مؤخرًا أيضًا عن مدى رغبته في العودة إلى دياره في برشلونة مع عائلته في المستقبل، لأنه يفتقد المدينة.

    وقد ثارت تكهنات بأن ميسي قد يعود للتوقيع مع برشلونة على سبيل الإعارة في يناير للحفاظ على لياقته الكاملة قبل بدء الموسم التحضيري مع إنتر ميامي لموسم 2026 في الدوري الأمريكي، مع نصب عينيه على كأس العالم الصيف المقبل.

    وفي حديثه قبل زيارته السرية لكامب نو، قال لـ "سبورت": "نحن نشتاق لبرشلونة كثيرًا، لدرجة أن الأطفال باستمرار، وزوجتي، يتحدثون عن برشلونة، وعن فكرة العيش هناك مرة أخرى. لدينا منزلنا، كل شيء، لذا هذا ما نريده. أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه لأنني منذ ذهبت إلى باريس لم أعد إلى كامب نو أيضًا ثم انتقلوا إلى مونتجويك. سيكون من الغريب العودة إلى الملعب الجديد ورؤيته لأن آخر مرة رأيته فيها كانت منذ زمن بعيد وسيكون من المثير أن أعيش (ذلك) مجددًا وأتذكر كل ما كان، بغض النظر عن حقيقة أن الملعب مختلف. ممتن للمودة كما هو الحال دائمًا ولا شيء سوى الشكر".

    وخلال الساعات الأخيرة طُرحت مسألة عودة ميسي المحتملة كلاعب على لابورتا، لكن رئيس برشلونة تعامل معها باقتضاب، وقال في تصريحات لـ"راديو كتالونيا": "احتراماً لميسي، ولاعبينا، وأعضائنا، هذا ليس الوقت المناسب للمضاربة بسيناريوهات غير واقعية".

  • ميسي يستعد لمباريات الأرجنتين الودية

    يتواجد ميسي حاليًا مع تشكيلة منتخب الأرجنتين، استعدادًا لمباراة ودية ضد أنجولا خلال فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي الفريقان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يبدأ ميسي المباراة.

