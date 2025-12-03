فيديو | "من تظن نفسك والآن أصبحت جليس دي بول" .. إهانة ووعيد لليونيل ميسي من لاعب أرجنتيني في مشادة بالدوري الأمريكي!

في مواجهة نيويورك سيتي إف سي بنهائي المنطقة الشرقية وهو في نفس الوقت نصف نهائي الدوري الأمريكي، سجل الأرجنتيني تاديو أليندي 3 أهداف (هاتريك)، وأضاف مواطنه الشاب ماتيو سيلفيتي والفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا هدفين، ليقودوا ميامي إلى المباراة النهائية على ملعبه في فورت لودرديل.
ورغم أن ميسي، البالغ 38 عاما، لم يسجل أي هدف، إلا أنه صنع تمريرة حاسمة رائعة للهدف الثالث الذي سجله سيلفيتي، وهو الهدف الذي قضى عمليا على آمال نيويورك في العودة.
ومن المنتظر أن يستضيف ميامي فريق فانكوفر وايتكابس، الذي يضم النجم الألماني توماس مولر، في نهائي الدوري السبت المقبل، حيث تأهل فانكوفر إلى النهائي بعد فوزه الرائع 3-1 على سان دييجو في كاليفورنيا، ليحصد لقب المنطقة الغربية.
ويدخل ميسي وزملاؤه المباراة النهائية بأمل كبير في تحقيق لقب بطولة الدوري للمرة الأولى في مسيرة النادي الأمريكي حديث العهد، لكنها لن تكون البطولة الأولى في مسيرة النجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي.
فمنذ انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023، قاد ميسي الفريق الفلوريدي للفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي (Leagues Cup) في أول موسم له، وهو أول لقب رسمي في تاريخ النادي.
وفي نوفمبر 2025، ساهم في تتويج الفريق بلقب المؤتمر الشرقي بعد الفوز الكبير على نيويورك سيتي (5-1)، ليصل رصيده الشخصي إلى 47 لقباً في مسيرته، والأهم من ذلك أن وجود ميسي في ميامي جذب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا هائلًا، ورفع نسب المشاهدة للدوري الأمريكي.
كما ساهم في استقطاب نجوم آخرين إلى البطولة، وأصبح إنتر ميامي أحد أبرز الأندية في الولايات المتحدة بفضل تأثيره.