"إنه بالغ بما فيه الكفاية!" .. جوارديولا يرفض التحدث مع دوناروما بشأن رقمه القياسي السلبي!

الحارس الإيطالي يثير قلق جماهير مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لن يوجه أي تحذير لحارس مرماه جانلويجي دوناروما، رغم حصوله على أربع بطاقات صفراء خلال عشر مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد جوارديولا على أن الحارس الإيطالي يتمتع بالنضج الكافي ليدرك ضرورة التحكم في انفعالاته داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اقتراب دوناروما من رقم قياسي غير مسبوق في عدد البطاقات لحراس المرمى لا يستدعي تدخله المباشر.  

  • دوناروما على وشك صنع تاريخ غير مرغوب فيه

    تلقى دوناروما، أربع بطاقات صفراء في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ثلاث منها بسبب الاعتراض وواحدة نتيجة تضييع الوقت، ليجد نفسه في موقف بالغ الخطورة.

     ومع بلوغه 26 عامًا، يواجه الحارس الإيطالي احتمال دخول التاريخ بشكل سلبي، إذ إن حصوله على بطاقة صفراء إضافية خلال المباريات الست المقبلة سيجعله أول حارس مرمى في تاريخ البطولة يتعرض للإيقاف المبكر بسبب تراكم خمس بطاقات.

    ورغم أن 12 حارسًا سابقًا وصلوا إلى هذا الرقم من الإنذارات في مواسم مختلفة، إلا أن أيًا منهم لم يجمعها بالسرعة الكافية لتفعيل العقوبة قبل الوصول إلى الجولة التاسعة عشرة.  

    ماذا قال جوارديولا؟

    أبدى جوارديولا، هدوءًا لافتًا إزاء الجدل المتصاعد حول بطاقات جانلويجي دوناروما الصفراء، مؤكدًا أنه لا ينوي الدخول في محادثة حازمة مع الحارس الإيطالي، وقال: "لن أتحدث معه، هو بالغ بما يكفي. سيفهم خطوة بخطوة طبيعة الدوري ويتعلم سلوكيات جديدة".
    ورفض المدرب الإسباني التوسع في الحديث عن احتمالية إيقاف دوناروما بسبب تراكم الإنذارات، مكتفيًا بتعليق مقتضب قبل مواجهة فولهام: "ما هو عليه".

    الجدل حول الحارس الإيطالي تصاعد عقب الفوز الدراماتيكي للسيتي 3-2 على ليدز، حيث اتهم مدرب الأخير دانييل فاركي دوناروما بادعاء الإصابة لإتاحة الفرصة لجوارديولا لإعطاء تعليمات تكتيكية في لحظة حرجة.

    المباراة شهدت عودة ليدز من تأخر بهدفين إلى التعادل، قبل أن يحسم فيل فودين النتيجة بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.
    تصريحات فاركي أعادت فتح ملف القوانين الخاصة بالتوقفات المرتبطة بحراس المرمى، إذ يُعفى الحراس حالياً من قاعدة مغادرة الملعب لمدة ثلاثين ثانية عند تلقي العلاج، خلافاً لبقية اللاعبين.

    ووفقًا لتقارير "بي بي سي"، فإن النقاشات بين واضعي القوانين تركزت حول إمكانية إلغاء هذا الاستثناء، مع طرح مقترحات أبرزها إلزام الفرق بإخراج لاعب من خارج الملعب مؤقتًا إذا تلقى الحارس علاجًا أو منع اللاعبين من الاقتراب من دكة البدلاء خلال تلك التوقفات، بهدف الحد من استغلالها لأغراض تكتيكية.

    جوارديولا يتمنى تجديد عقد فيل فودين

    في الوقت الذي هيمن فيه الحديث عن دوناروما وبطاقاته الصفراء على الساحة، فضّل بيب جوارديولا التركيز على التأثير المتصاعد لفيل فودين عقب الثنائية الحاسمة التي سجلها أمام ليدز.

    وأعرب مدرب مانشستر سيتي عن أمله في أن يواصل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يمتد عقده حتى عام 2027، مسيرته الطويلة داخل أسوار النادي. وقال جوارديولا: "آمل أن يبقى طوال مسيرته هنا. إنه لاعب مميز، ومشجع لسيتي، ومن أبناء الأكاديمية".

    فودين نفسه أكد بعد مباراة السبت أنه بات يرى نفسه كأحد قادة الفريق، وهو ما وافق عليه جوارديولا، مشيراً إلى أن صانع الألعاب أثبت سلطته الكروية منذ فترة طويلة من خلال أدائه داخل الملعب، حتى وإن لم يكن الأكثر صوتاً في غرفة الملابس.

    وأضاف المدرب الإسباني: "في الملعب، كان دائماً كذلك. صوتياً، ليس شخصاً يتحدث كثيراً في غرفة الملابس، ولكن في الملعب لا يخفي نفسه".

  • بيرناردو سيلفا يسير أيضًا على نفس الخط

    لم يكن دوناروما وحده في مانشستر سيتي مهددًا بالإيقاف، إذ انضم إليه برناردو سيلفا بعد حصوله على بطاقته الصفراء الرابعة هذا الموسم أمام ليدز، ليصبح على بعد إنذار واحد فقط من العقوبة التأديبية.

     وتكتسب المباريات المقبلة أهمية مضاعفة بالنسبة للثنائي، حيث إن مواجهة سيتي الـ19 في الدوري أمام سندرلاند يوم رأس السنة تمثل النقطة التي ترتفع فيها عتبة الإيقاف من خمس إلى عشر بطاقات، ما يعني أن أي خطأ في الأسابيع القليلة القادمة قد يفرض غياباً إجبارياً.  

    على الصعيد التنافسي، يملك مانشستر سيتي فرصة لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى نقطتين فقط إذا نجح في تجاوز فولهام مساء الثلاثاء، في وقت يسعى فيه الفريق لاستثمار الزخم الذي اكتسبه بعد بداية متعثرة للموسم. غير أن آرسنال سيحظى بفرصة الرد سريعاً وتأكيد موقعه كأبرز المرشحين للقب عندما يستضيف برينتفورد في اليوم التالي.  

