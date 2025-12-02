"إنه بالغ بما فيه الكفاية!" .. جوارديولا يرفض التحدث مع دوناروما بشأن رقمه القياسي السلبي!

أبدى جوارديولا، هدوءًا لافتًا إزاء الجدل المتصاعد حول بطاقات جانلويجي دوناروما الصفراء، مؤكدًا أنه لا ينوي الدخول في محادثة حازمة مع الحارس الإيطالي، وقال: "لن أتحدث معه، هو بالغ بما يكفي. سيفهم خطوة بخطوة طبيعة الدوري ويتعلم سلوكيات جديدة".

ورفض المدرب الإسباني التوسع في الحديث عن احتمالية إيقاف دوناروما بسبب تراكم الإنذارات، مكتفيًا بتعليق مقتضب قبل مواجهة فولهام: "ما هو عليه".

الجدل حول الحارس الإيطالي تصاعد عقب الفوز الدراماتيكي للسيتي 3-2 على ليدز، حيث اتهم مدرب الأخير دانييل فاركي دوناروما بادعاء الإصابة لإتاحة الفرصة لجوارديولا لإعطاء تعليمات تكتيكية في لحظة حرجة.

المباراة شهدت عودة ليدز من تأخر بهدفين إلى التعادل، قبل أن يحسم فيل فودين النتيجة بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

تصريحات فاركي أعادت فتح ملف القوانين الخاصة بالتوقفات المرتبطة بحراس المرمى، إذ يُعفى الحراس حالياً من قاعدة مغادرة الملعب لمدة ثلاثين ثانية عند تلقي العلاج، خلافاً لبقية اللاعبين.

ووفقًا لتقارير "بي بي سي"، فإن النقاشات بين واضعي القوانين تركزت حول إمكانية إلغاء هذا الاستثناء، مع طرح مقترحات أبرزها إلزام الفرق بإخراج لاعب من خارج الملعب مؤقتًا إذا تلقى الحارس علاجًا أو منع اللاعبين من الاقتراب من دكة البدلاء خلال تلك التوقفات، بهدف الحد من استغلالها لأغراض تكتيكية.