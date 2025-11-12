"هناك أندية أفضل من بايرن ميونخ" .. مزحة كيليان مبابي تثير الجدل حول مدافع ريال مدريد المستقبلي!

ألمح النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، إلى أن زميله في المنتخب الفرنسي دايوت أوباميكانو، يمكنه العثور على "فرق أفضل" من بايرن ميونخ في دعوة مرحة للانضمام إليه في النادي الملكي.

وينتهي عقد أوباميكانو مع فريق بايرن ميونخ في صيف عام 2026، إلا أن المفاوضات بين المدافع الفرنسي وناديه لتجديد العقد، لم تحقق أي نجاح بعد.

ومع بحث ريال مدريد عن ركيزة دفاعية على المدى الطويل، أشعلت تصريحات مبابي الحديث عن لم شمل الثنائي الفرنسي في مدريد.