Richard Mills و محمد سعيد

"لا أسمعه يتحدث إلا عندما يفوز بجائزة أو يريد عقدًا جديدًا" .. جيمي كاراجر يلوم محمد صلاح على صمته وقت محنة ليفربول!

وجّه أسطورة ليفربول جيمي كاراجر، انتقادًا جديدًا للنجم المصري محمد صلاح، معتبرًا أنه لم يقم بالدور المطلوب منه كنموذج يُحتذى به داخل الفريق، في ظل التراجع الواضح في أداء "الريدز" خلال الفترة الأخيرة.  

في المقابل، أثنى كاراجر على القائد فيرجيل فان ديك، الذي ظهر أمام وسائل الإعلام مطالبًا زملاءه ببذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس روح القيادة التي يحتاجها الفريق في المرحلة الحالية.  

وأضاف نجم أنفيلد السابق أن صلاح، الذي كان واضحًا وصريحًا بشأن ملف عقده الموسم الماضي، لا ينبغي له أن يتجنب مسؤولياته الآن، بل عليه أن يكون في مقدمة اللاعبين الذين يقودون الفريق للخروج من أزمته.  

  • كاراجر على خلاف مع صلاح

    عاد كاراجر إلى انتقاد محمد صلاح، مستحضرًا خلافًا سابقًا بينهما يعود إلى العام الماضي، حين وصفه بـ"الأناني" بسبب تصريحاته العلنية حول عدم حصوله على عقد جديد مع النادي آنذاك.  

    كاراجر قال عبر شبكة "سكاي سبورتس" إن الأولوية القصوى لليفربول يجب أن تكون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس مستقبل أي لاعب مهما كان اسمه، سواء صلاح أو فيرجيل فان دايك أو ترينت ألكساندر-أرنولد.

    وأضاف أن استمرار صلاح أو وكيله في نشر تصريحات أو تغريدات غامضة يُعد تصرفًا أنانيًا يضع المصلحة الشخصية فوق مصلحة النادي.  

    ورغم أن صلاح رد حينها على تصريحات كاراجر، فإن الخلاف انتهى بتوقيع نجم روما السابق عقداً جديداً لمدة عامين مع ليفربول، لكن مع تراجع الفريق هذا الموسم إلى المركز الثاني عشر في جدول الدوري وخسارته ست مباريات من آخر سبع، عاد كاراجر ليوجه سهام النقد مجدداً إلى اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، مؤكداً أن عليه تحمل مسؤولياته في ظل الأزمة التي يعيشها "الريدز".  

    صلاح يحتاج إلى "إبراز نفسه كقائد"

    مثلما يعاني ليفربول هذا الموسم، وجد محمد صلاح نفسه عاجزًا عن إحداث تأثير ملموس مع فريق المدرب آرني سلوت، فبعد أن سجل 34 هدفًا في الموسم الماضي، اكتفى المهاجم المصري بخمسة أهداف فقط في 17 مباراة حتى الآن.

    ومع الخسارة الثقيلة أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي، خرج القائد فيرجيل فان دايك ليؤكد أن "على الجميع تحمل المسؤولية"، داعيًا زملاءه إلى بذل المزيد من الجهد لإنقاذ الفريق من أزمته.  

    لكن جيمي كاراجر يرى أن صلاح مطالب بأن يسلك نفس النهج، وأن يظهر كقائد داخل غرفة الملابس في المراحل المقبلة.  

    وقبل هزيمة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بهدف دون رد يوم الاثنين، تحدث كاراجر في برنامج "كرة القدم ليلة الاثنين" قائلاً: "فيرجيل فان دايك خرج بعد المباراة وتحدث كما يجب أن يفعل القائد، ووصف ليفربول بأنه في فوضى. لكن على خلفية كل هذه الهزائم، دائمًا ما يكون فان دايك هو من يخرج للحديث. يجب أن يكون هناك لاعبون آخرون يتحدثون باسم النادي".

    وأضاف: "قبل عام، لم يكن صلاح خجولاً في التعبير عن وضعه الشخصي وعن عدم تقديم عقد جديد له. الآن لا أسمع صلاح إلا عندما يفوز بجائزة رجل المباراة أو عندما يحتاج إلى عقد جديد. أود أن أراه يخرج كأحد أساطير ليفربول ويتحدث باسم الفريق".

    وأكد كاراجر أن الضغط الأكبر يقع حاليًا على المدرب، مشيرًا إلى أن أي مدرب يحقق نتائج مشابهة سيكون تحت التهديد، خصوصًا بالنظر إلى ما أنفقه ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية.

  • سلوت يتحدى رغم أزمة ليفربول

    أبدى سلوت نبرة تحدٍ على الرغم من إحباطه الطبيعي من نتائج ليفربول الأخيرة، وذلك بعد أشهر من إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الماضي.

    وأكد سلوت أن "الحل" بالنسبة للريدز لا يزال في متناول أيديهم، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على تجاوز المرحلة الصعبة إذا تحمّل اللاعبون مسؤولياتهم.

    وعند سؤاله عن مدى معاناة لاعبيه من قلة الثقة، قال سلوت: "لا أشعر بذلك، أو لا أراه. بعد أن تقدمنا 1-0 واجهنا صعوبة، وحاولت تحفيز اللاعبين وإعطائهم التعليمات لبدء الشوط الثاني بشكل جيد، لكننا استقبلنا الهدف الثاني مباشرة. استمر اللاعبون في المحاولة ولا أستطيع لومهم على ذلك، لكن المنافس منع كل تسديدة لنا".

    وأضاف: "الحل ليس بعيدًا جدًا، نحن نخلق فرصًا في كل مباراة وليس كما لو أننا نمنح الخصم عشر فرص. هذا الوضع لن يستمر للأبد، لكن علينا النظر إلى أنفسنا وما يمكن أن نفعله بشكل أفضل عند تلقي الأهداف. في مباراتين متتاليتين لم نسجل، وهذا ما يجب أن نعالجه".

    ما التالي لليفربول؟

    يسعى ليفربول إلى تجاوز آثار الهزيمة القاسية أمام نوتنجهام فورست، عندما يستضيف فريق آيندهوفن الهولندي مساء الأربعاء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

    ويأمل "الريدز" أن تكون هذه المواجهة فرصة مثالية لإعادة إشعال حملتهم القارية، خصوصًا أن الفريق حقق نتائج أفضل في البطولة الأوروبية مقارنة بمشواره المحلي هذا الموسم.  

    وسيكون جدول ليفربول مزدحمًا في الأيام المقبلة، إذ ينتظرهم سلسلة من المباريات الصعبة أمام وست هام يونايتد وسندرلاند وليدز يونايتد، قبل أن يواجهوا اختبارًا كبيرًا أمام إنتر في غضون عشرة أيام فقط، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير لاستعادة التوازن سريعًا.

