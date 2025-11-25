أفادت تقارير صحفية، أن منصة نتفليكس العملاقة في مجال البث الرقمي تدرس تقديم عرض رسمي للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تهدف لمنافسة شبكتي سكاي سبورتس وTNT سبورتس، اللتين تهيمنان على السوق حاليًا.

وكانت نتفليكس قريبة من الحصول على حقوق كأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في ألمانيا للفترة ما بين 2027 و2031، لكنها خسرت الصفقة لصالح باراماونت.

ورغم تلك النكسة، فإن الشركة باتت تركز جهودها على الدوري الإنجليزي الممتاز، باعتباره أحد أكثر المسابقات الرياضية مشاهدة وجذباً للجماهير حول العالم.