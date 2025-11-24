لاعب الوسط البرتغالي، الذي يقع في قلب مشروع لويس إنريكي، يجذب أطماعاً قد تعيد رسم خريطة كرة القدم الأوروبية.
عرض فلكي.. ريال مدريد يتحرك لخطف فيتينيا من باريس سان جيرمان!
فيتينيا.. الرجل القوي في باريس سان جيرمان
منذ عام، تعتمد هيمنة باريس سان جيرمان بشكل كبير على الحضور المستمر لفيتينيا في خط الوسط. لاعب الوسط البرتغالي، الذي أصبح لا غنى عنه في المواعيد الكبرى كما في مباريات الدوري الفرنسي، استطاع فرض أسلوب شامل يمزج بين حجم اللعب، الإبداع، والذكاء التكتيكي.
يُذكّر تأثيره بعض المراقبين بالحقبة التي كان فيها ماركو فيراتي يُهيكل قلب اللعب الباريسي، لكن فيتينيا استطاع تجاوز هذه المقارنة بتقديمه استمرارية ملحوظة وتأثيراً حاسماً في التقدم بالكرة.
اللاعب السابق لنادي بورتو، وصاحب المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية الأخير، يُقدّم حتى كواحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.
بالنسبة للكثيرين، يجسد فيتينيا اليوم محرك مشروع لويس إنريكي، فهو الذي ينظم، يهدئ الإيقاع، يسرّع، ويضيء لعب باريس سان جيرمان.
في ظل هذه الظروف، من المنطقي أن يعتبر باريس أن فيتينيا لاعب غير قابل للبيع بتاتاً، حتى في حال وجود طلبات كبرى.
ريال مدريد لن يتخلى عن فيتينا
ومع ذلك، لا يشارك ريال مدريد هذه الرؤية الثابتة. النادي الذي عانى من الضعف في خط الوسط منذ تتويجه الأخير بدوري أبطال أوروبا في 2024، شهد رحيل شخصيات رمزية مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، ما ترك فراغاً فنياً واستراتيجياً.
في هذا الوضع، يظهر فيتينيا كالملف الشخصي المثالي لإعادة التوازن للعب المدريدي، وعنصراً قادراً على تنظيم الاستحواذ مع إضفاء الشراسة في استعادة الكرة.
ومنذ عدة أشهر، يكثف "الميرينجي" الملاحظات والمحاولات بخصوص البرتغالي. تقدر إدارة مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن فيتينيا قد يصبح القطعة المفقودة في تشكيلة تشابي ألونسو.
ومع إدراكهم لصعوبة جذب لاعب لا غنى عنه في باريس سان جيرمان، يجهز المسؤولون الإسبان لمحاولة ضمه، مقتنعين بأن موهبة لاعب الوسط البرتغالي تستحق استثماراً كبيراً. ووفقاً للمعلومات التي أوردها موقع Foot01 نقلاً عن Fichajes، فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على عرض مالي استثنائي.
ريال مدريد يعرض 150 مليون يورو على باريس سان جيرمان
بحسب Fichajes، فإن فلورنتينو بيريز مستعد لوضع عرض ضخم بقيمة 150 مليون يورو لمحاولة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن فيتينيا. هذا المبلغ، الذي يتماشى مع التوقعات الباريسية المذكورة في التسريبات الأولية، يظهر حجم الرهان المدريدي.
بالنسبة لريال مدريد، يتعلق الأمر باستثمار يضاهي أكبر الانتقالات في تاريخه، مما يثبت أن فيتينيا يمثل أكثر بكثير من مجرد تعزيز بسيط: إنه ركيزة مستقبلية. لكن ورغم هذا العرض المثير للإعجاب، لا ينوي باريس سان جيرمان تسهيل المحادثات.
يحتل فيتينيا مكانة مركزية في منظومة لويس إنريكي، ويمتلك النادي الوسائل المالية اللازمة لرفض حتى العروض العملاقة. لا يرغب باريس في إضعاف فريق لا يزال قيد البناء، خاصة لصالح منافس مباشر في دوري أبطال أوروبا. وبالتالي، تبدو الإدارة الباريسية عازمة على إغلاق الباب أمام مستقبل البرتغالي.
باريس سان جيرمان تحت الضغط
التساؤل الحقيقي الوحيد يتعلق الآن باختيار اللاعب نفسه. فيتينيا، الذي يعيش ازدهاراً كاملاً في العاصمة، قد يغريه مشروع مرموق مثل مشروع ريال مدريد.
لقد أثبت فلورنتينو بيريز سابقاً قدرته على إغراء أكبر نجوم كرة القدم العالمية، على غرار كيليان مبابي، الذي وصل مجاناً قادماً من... باريس سان جيرمان في صيف 2024.
ومع ذلك، يعلم فيتينيا أن باريس سان جيرمان يمنحه دوراً فريداً، واستمرارية رياضية، ومسؤولية نادرة للاعب في مثل عمره. ومهما حدث، فإن هذا الهجوم المدريدي يشكل لحظة مفصلية في سوق الانتقالات. إنه يؤكد القيمة الاستثنائية الممنوحة لفيتينيا ويضع باريس سان جيرمان أمام قرار ثقيل العواقب. شيء واحد مؤكد: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، وستبقى جميع الأنظار شاخصة نحو هذا الملف.