"لا أتخيله إلا مدربًا" .. رئيس بايرن ميونخ يتجاهل نفي يورجن كلوب ويتوقع مصيره مع ريد بول!

بعد 25 عامًا على خط التماس..

أعرب أولي هونيس، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، عن ثقته بعودة يورجن كلوب، إلى عالم التدريب، مؤكدًا أنه لن يستمر في شركة "ريد بول" لفترة طويلة.

وقال هونيس إن كلوب "خُلق" ليكون مدربًا، متوقعًا بأن يعود إلى خط الملعب، رغم ما ذكره الألماني في وقت سابق، بأنه لا يريد العودة للتدريب، بعدما تولى منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول"، حيث يشرف على الأندية التابعة للشركة حول العالم.

  • "سيعود مدربًا .. لا أتخيله كمسؤول"

    ومع اقترابه من إتمام عام مع شركة "ريد بول"، لا تزال الشائعات تطارد يورجن كلوب للعودة إلى دكة البدلاء، في ظل مطاردة عدد من الأندية العالمية، للمدرب الذي صنع طفرة مع بوروسيا دورتموند، وقاد ليفربول للفوز بجميع البطولات.

    وأبدى هونيس اعتقاده بأن منصب كلوب، الذي يبعده عن خط الملعب ويقربه من المهام التنفيذية الاستراتيجية، مؤقت، حيث قال لبودكاست OMR، "لا أستطيع أن أتخيله كمسؤول يسافر في أنحاء البلاد، وإلى نيويورك، لرعاية الفرق المختلفة. لا أعتقد أن هذا سيكون نموذجًا جيدًا على المدى الطويل، لا أظن أن سيستمر على ذلك إلى الأبد، لا أتخيله كذلك".

    ووفق هونيس، فإن هوية كلوب ترتبط بـ"التدريب"، مستعيدًا ذكريات 2008، عندما فكر بايرن ميونخ في التعاقد مع يورجن بعد رحيله عن ماينتس، إلا أن العملاق البافاري اختار يورجن كلينسمان، بدلًا منه، إلا أن هذه الذكرى لا تزال تشكل إعجاب هونيس بالمدرب الذي لم يوقّع معه أبدًا.

  • Presentation Of Jürgen Klopp As Head Of Global Soccer Red BullGetty Images Sport

    دور كلوب مع شركة "ريد بول"

    إذا كان هونيس يرى كلوب كمدرب قبل أي شيء، فإن دور الألماني حاليًا، يمثل تغييرًا جذريًا في مسيرته، منذ أن قرر الرحيل عن ليفربول، مع نهاية موسم 2023-2024، بعد ما يقرب من 25 عامًا على خط التماس، حيث فاجأ الكثيرين بقراره، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إعلان كلوب عن محطته التدريبية التالية، أعلن عن تغيير مسيرته إلى العمل الإداري، بالبدء مع شركة "ريد بول" في يناير.

    هذا المنصب يبعد مدرب ليفربول "الأيقوني" عن أيام المباريات ولوحات التكتيكات وملاعب التدريب، وبدلًا من ذلك، يشرف كلوب على التوجه - طويل الأمد - لشبكة متعددة الأندية، تضم "لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بول"، وكذلك أندية في البرازيل والولايات المتحدة، حيث تشمل مسؤولياته دعم المديرين الرياضيين، وتشكيل فلسفة الشركة، وتعزيز أنظمة اكتشاف المواهب في جميع أنحاء العالم، وتوجيه المدربين.

    وأبدى كلوب ترحيبه بهذا التحول الكبير في مسيرته، حيث قال عند توليه المنصب "بعد ما يقارب 25 عامًا، على خط التماس، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا من المشاركة في مشروع مثل هذا. قد يتغير الدور، لكن شغفي بكرة القدم، والأشخاص الذين يجعلون هذه اللعبة على ما هي عليه، لم يتغير".

    وأضاف كلوب أن مهمته هي تطوير "كرة القدم" في جميع أنحاء منظومة ريد بول، مستطردًا "يجب أن يتولى أحد هذه المهمة، إن مساعدة اللعبة وتحقيق النجاح مع الشركة على المدى الطويل، أمر جذاب للغاية بالنسبة لي".

  • رد حاسم على أنباء العودة للتدريب

    ولم يختفِ اسم كلوب أبدًا من المرشحين للعودة للتدريب، حيث سارعت التكهنات حتى عام 2025، وربطته بعودة "محتملة" إلى ليفربول، في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها الفريق مع مدربه آرني سلوت، بسبب النتائج السيئة هذا الموسم، ما دفع بعض شركات المراهنات، لجعل كلوب المرشح المفضل ليحلّ محلّه إذا ما قرر النادي تغيير المدرب الهولندي.

    بالإضافة إلى ليفربول، تم ذكر كلوب مرارًا وتكرارًا في سباق برشلونة وريال مدريد وروما والاتحاد، وحتى عودته المستقبلية إلى البوندسليجا، بل ظهرت شائعات أخرى تتعلق بتدريب المنتخب الألماني، حيث يُقال إن لديه بندًا في عقده، يسمح له بمغادرة ريد بول، في حالة تلقيه عرضًا من الاتحاد الألماني.

    وقرر كلوب حسم الجدل، حول تلك الشائعات، بشكل مباشر وواضح، قائلًا "أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد إلى التدريب؛ لا أفتقد الوقوف تحت المطر لمدة ثلاث ساعات، لا أفتقد إجراء 10 أو 12 مقابلة في الأسبوع".

    وبشأن العودة إلى البريمييرليج، كان أكثر صراحة "قلت إنني لن أدرب فريقًا آخر في إنجلترا أبدًا، وهذا يعني أنه إذا كان الأمر يتعلق بليفربول، نعم، من الناحية النظرية، هذا ممكن".

    وطالب كلوب الجماهير مرارًا وتكرارًا، بتجاهل الادعاءات حول عودته الوشيكة، قائلًا "إذا صادفت أي شائعات تقول إنني سأتولى منصبًا تدريبيًا في السنوات القليلة المُقبلة، فهذا مجرد هراء".

    ورغم تأكيدات كلوب، إلا أن معظم عالم كرة القدم، لا يزال غير مقتنع بأن فصل الألماني في التدريب قد انتهى.

  • Bourssia Dortmund Hosts Farewell Match For Lukasz Piszczek and Jakub BlaszczykowskiGetty Images Sport

    هل يعود كلوب إلى خط التماس؟

    حجة هونيس بسيطة؛ حيث يزعم بأن طاقة كلوب وحضوره و"الكاريزما" التي يتمتع بها، تنتمي إلى مقاعد البدلاء، حيث قال "لطالما أعجبت بيورجن كلوب كمدرب يتواجد على أرض الملعب، ويطور الفريق، ويدفعه إلى الأمام بشخصيته، أراه على أرض الملعب وليس في أي مكان آخر".

    بالنسبة له، دور كلوب الحالي هو مجرد ابتعاد "مؤقت" عن الملاعب، وليس وجهة نهائية. حتى يورجن نفسه لم يغلق الباب نهائيًا، بقوله "قد أتخذ القرار في غضون بضع سنوات، لا أعرف. سأرى ما يخبئه المستقبل".

    قد لا يتحدث هونيس نيابة عن كلوب، لكن توقعاته تلقى صدًا لأنهى تستند لحقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن كرة القدم تبدو مختلفة عندما يكون كلوب على خط التماس. وسواءً حدث ذلك في غضون عام أو خمسة، قلة هم الذين يعتقدون أن مباراته الأخيرة كمدرب قد لعبت بالفعل.

