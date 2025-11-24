"لا أتخيله إلا مدربًا" .. رئيس بايرن ميونخ يتجاهل نفي يورجن كلوب ويتوقع مصيره مع ريد بول!

إذا كان هونيس يرى كلوب كمدرب قبل أي شيء، فإن دور الألماني حاليًا، يمثل تغييرًا جذريًا في مسيرته، منذ أن قرر الرحيل عن ليفربول، مع نهاية موسم 2023-2024، بعد ما يقرب من 25 عامًا على خط التماس، حيث فاجأ الكثيرين بقراره، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إعلان كلوب عن محطته التدريبية التالية، أعلن عن تغيير مسيرته إلى العمل الإداري، بالبدء مع شركة "ريد بول" في يناير.

هذا المنصب يبعد مدرب ليفربول "الأيقوني" عن أيام المباريات ولوحات التكتيكات وملاعب التدريب، وبدلًا من ذلك، يشرف كلوب على التوجه - طويل الأمد - لشبكة متعددة الأندية، تضم "لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بول"، وكذلك أندية في البرازيل والولايات المتحدة، حيث تشمل مسؤولياته دعم المديرين الرياضيين، وتشكيل فلسفة الشركة، وتعزيز أنظمة اكتشاف المواهب في جميع أنحاء العالم، وتوجيه المدربين.

وأبدى كلوب ترحيبه بهذا التحول الكبير في مسيرته، حيث قال عند توليه المنصب "بعد ما يقارب 25 عامًا، على خط التماس، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا من المشاركة في مشروع مثل هذا. قد يتغير الدور، لكن شغفي بكرة القدم، والأشخاص الذين يجعلون هذه اللعبة على ما هي عليه، لم يتغير".

وأضاف كلوب أن مهمته هي تطوير "كرة القدم" في جميع أنحاء منظومة ريد بول، مستطردًا "يجب أن يتولى أحد هذه المهمة، إن مساعدة اللعبة وتحقيق النجاح مع الشركة على المدى الطويل، أمر جذاب للغاية بالنسبة لي".